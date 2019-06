Tras las críticas, YouTube permite a los usuarios ignorar las sugerencias

Lucas Shaw y Gerrit De Vynck

YouTube dijo que permitirá a los usuarios ignorar las recomendaciones automáticas tras las críticas sobre la manera en que el servicio sugiere y filtra los videos tóxicos.

"Aunque hacemos todo lo posible para sugerir videos que disfrutará, no siempre lo hacemos bien, así que lo empoderamos más para cuando fallamos", escribió Essam El-Dardiry, gerente de producto de YouTube, en un blog el miércoles.

Los usuarios ahora podrán decirle a YouTube que deje de sugerir videos de un canal en particular tocando el menú de tres puntos al lado de un video en la página de inicio o Up Next, y luego seleccionando "No recomendar canal". Después de eso, los espectadores ya no verán videos de ese canal, dijo El-Dardiry.

La medida se genera luego de que Susan Wojcicki y otros ejecutivos de YouTube fueron criticados por no poder o no querer actuar sobre advertencias internas de videos extremos y engañosos porque estaban demasiado centrados en aumentar el tiempo de visualización y otras medidas de interacción.

Si bien YouTube presenta la función ahora, este tipo de herramienta es bastante común en otros servicios digitales. Spotify Technology SA tiene una versión para artistas que no quieran escuchar.

YouTube, parte de Google de Alphabet Inc., también intentará explicar cómo se recomiendan los videos.

"A veces, recomendamos videos de canales que no ha visto antes, en función de lo que otros espectadores con intereses similares hayan apreciado y visto en el pasado. Cuando sugerimos videos basados en esto, ahora se verá más información debajo del video en un pequeño recuadro", escribió El-Dardiry. "Nuestro objetivo es explicar por qué estos videos aparecen en su página de inicio para ayudarle a encontrar videos de los nuevos canales que le gusten".

