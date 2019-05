Trump impone aranceles a México hasta que se detenga la inmigración ilegal

El presidente Donald Trump ha prometido introducir un arancel del 5% a los productos mexicanos hasta que el país latinoamericano impida la entrada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, blandiendo un arma utilizada contra un grupo creciente de países y poniendo en peligro el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. El arancel entraría en vigor el 10 de junio, "hasta que los inmigrantes ilegales que llegan a través de México y entran en nuestro país, PAREN", dijo Trump en un mensaje por Twitter el jueves por la noche.

El presidente advirtió que el gravamen "aumentaría gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminará la tarifa". Los aranceles podrían subir hasta un 25% el 1 de octubre, dijo Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

