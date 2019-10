Donald Trump no ha aprendido la lección de Watergate, por Jonathan Bernstein

Jonathan Bernstein

A medida que surgen más detalles sobre el complot del presidente Donald Trump para presionar al gobierno ucraniano a investigar a su oponente político, se hace evidente que este escándalo tiene algo en común tanto con Watergate como con Irán-Contra. Los tres episodios involucraron a un presidente que intentaba evitar la burocracia regular de la rama ejecutiva para hacer algo. Y los tres episodios derivaron en un fiasco de ineptitud.

Los presidentes son tentados a eludir la burocracia porque los departamentos y agencias, en el sistema de Estados Unidos, están facultados en muchos casos para rechazar las solicitudes presidenciales y, en otros casos, pueden crear tantos retrasos que también podrían negarse. Esto no se debe a un nefasto "Estado profundo" (o "Estado dentro de otro Estado"), sino porque estas agencias tienen expertos tanto en la Casa Blanca como en Capitol Hill (y en muchos casos también en los tribunales), y porque su lealtad final es a la ley, no a funcionarios electos. Esto puede ser inmensamente frustrante incluso para presidentes bien intencionados que tratan de hacer las cosas de manera perfectamente legal. No es menos frustrante cuando lo que el presidente quiere es de dudosa legalidad o si una agencia simplemente no está autorizada para hacerlo.

Los buenos presidentes reconocen la señal que el sistema les envía y se retractan de su plan o elevan los recursos destinados a anular la resistencia burocrática. Pero a medida que la Oficina Ejecutiva del Presidente se ha expandido, con más y más empleados que reportan directamente al comandante en jefe, se ha registrado una fuerte tentación de simplemente encontrar a alguien en la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Administración y Presupuesto, o incluso fuera del gobierno para hacer lo que el presidente quiera.

Solo podemos esperar que los futuros presidentes finalmente aprendan esta lección y dejen de intentar encontrar atajos en la rama ejecutiva

El resultado es predecible, tanto es así que estaba escribiendo sobre el fenómeno cuando Trump aún era una estrella de la televisión. Resulta que la burocracia no es solo un control de la capacidad del presidente para obtener lo que quiere; es una fuente crítica de experiencia en las difíciles tareas de gobernar un país de más de 300 millones de personas que también resulta ser el más poderoso del mundo. Cuando un presidente decide espiar a sus oponentes locales, incluso después de que las agencias que normalmente hacen tales cosas lo rechazan, aparecen los "plomeros" y los criminales de Watergate y los patéticos encubrimientos. Cuando un presidente decide (o permite pasivamente) que el personal del Consejo de Seguridad Nacional lleve a cabo un intercambio de armas por rehenes con las ganancias desviadas a otra parte, a pesar de las prohibiciones del Congreso y la renuencia de la rama ejecutiva, aparece Oliver North enviando un pastel y una biblia a Irán.

Esta vez, es el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y un elenco de otros personajes dentro y fuera del gobierno que aparentemente obligaron al embajador de EE.UU. a Ucrania para que pudieran dirigir el espectáculo en nombre de un presidente que está aún menos dispuesto a aceptar las restricciones del trabajo que Richard Nixon. Los resultados fueron, como siempre, cómicamente trágicos. O trágicamente cómicos. Solo podemos esperar que los futuros presidentes finalmente aprendan esta lección y dejen de intentar encontrar atajos en la rama ejecutiva. Esto simplemente no funciona.