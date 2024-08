Vetado desde 2021, Donald Trump reapareció en X antes de entrevistarse con Elon Musk

El expresidente Donald Trump realizó varias publicaciones en la red social X, antes conocida como Twitter, después de más de tres años de silencio virtual en la plataforma, mientras se prepara para una entrevista con su propietario, Elon Musk.

Trump, que publicaba en Twitter a todas horas durante su presidencia, fue vetado de por vida de la red tras su papel alentando a una turba a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Después de que Musk adquirió Twitter a fines de 2022, para luego rebautizarla como X, restableció la cuenta de Trump. Pero el expresidente solo había publicado una vez desde entonces: una foto de su ficha policial tras ser fichado en una cárcel de Atlanta en agosto del año pasado.

Musk actualmente respaldó públicamente a Trump y ha comprometido fondos para ayudar a su candidatura a una segunda presidencia. Las publicaciones del político podrían atraer la atención a X, que ha ido perdiendo anunciantes y usuarios.

El lunes, Trump publicó cinco veces en su cuenta, incluidos varios mensajes proselitistas y una promoción de su entrevista con Musk, programada para las 8 p.m., hora de Nueva York.

La ausencia de Trump de la red se debe en parte al contrato que mantiene con su propia plataforma, Truth Social, donde se comprometió a publicar primero contenido no relacionado con política y tiene una participación financiera mayoritaria. Allí, sigue compartiendo regularmente mensajes de estilo diatriba que solían aparecer en su cuenta de Twitter, solo que a un público más reducido.

Algunos usuarios vieron otra publicación de su cuenta que no aparecía en su página de perfil, lo que a veces indica que se trata de una promoción pagada. Esa publicación no incluía ninguna etiqueta que indicara si se trataba de un anuncio, lo que suele ser obligatorio para los mensajes promocionales. X no respondió a la solicitud de una aclaración.