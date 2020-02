Trump se burló del Oscar a "Parasite" como mejor película

El presidente Donald Trump se burló de los Premios de la Academia por otorgar el galardón de mejor película a “Parasite”. “Por cierto, ¡qué mal estuvieron los Premios de la Academia este año! ¿Vieron?”, dijo Trump el jueves por la noche en un mitin en Colorado Springs, Colorado. “Y el ganador es... ¡una película de Corea del Sur! ¿Qué demonios fue todo eso? Ya tenemos suficientes problemas con Corea del Sur por el comercio y, además de eso, ¿les dan la mejor película del año? ¿Es buena? No lo sé”.

Trump dijo que prefería las películas clásicas de Hollywood como “Lo que el viento se llevó”, estrenada en 1939, y “El ocaso de una vida”, lanzada en 1950, antes de “Parásitos”, que también ganó el premio a la mejor película extranjera, mejor director y mejor guion original. “Pensé que era la mejor película extranjera, ¿verdad? Mejor película extranjera. ¡No! ¿Ha pasado esto antes?" preguntó Trump.

