Donald Trump vuelve a cargar contra la Fed para que baje las tasas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la Reserva Federal el lunes a través de Twitter al señalar que el banco central necesita "recortes de tasas y flexibilización para contrarrestar lo que otros países están haciendo contra nosotros"

El mandatario lleva meses criticando al presidente de la Fed, Jerome Powell, por subir las tasas de interés en gran medida y muy rápido, a juicio del jefe de Estado. Trump reiteró a través de la red social su afirmación de que la economía estadounidense se fortalecería si la autoridad monetaria baja las tasas.

"Piensen en lo que podría haber sido si la Fed lo hubiera hecho bien. Miles de puntos más altos en el Dow y PIB en los 4 o incluso en los 5. Ahora se quedan, como un niño terco, cuando necesitamos recortes de tasas y alivio, para compensar lo que otros países están haciendo contra nosotros", apuntó en su cuenta de la red social el mandatario.

Despite a Federal Reserve that doesn’t know what it is doing - raised rates far too fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, $50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in US history...