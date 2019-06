por Leandro Dario

Donald Trump puso primera y aceleró a fondo esta semana en búsqueda de la reelección. “Vamos a seguir ganando”, bramó ante 20 mil entusiastas creyentes en Orlando, Florida, que oyeron el viejo y eficaz cóctel de siempre: proteccionismo económico, discurso anti-inmigración y un relato que divide a Estados Unidos entre el establishment, representado por los demócratas, y la “mayoría silenciosa” que respalda su candidatura. “Quisieron robarles su dignidad”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

Trump aspira a reeditar su victoria de 2016, cuando se impuso en el Colegio Electoral pese a que Hillary Clinton lo superó en el voto popular. Para eso, cuenta con un valioso activo: el boom de la economía. En el primer cuatrimestre de 2019 el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,1%, al tiempo que el desempleo se ubicó en mínimos históricos y descendió al 3,6%.

Cuando salude el próximo viernes al presidente Xi Jinping en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, lo hará con la mente puesta en conquistar el voto de los trabajadores industriales del rust belt, el tradicional bastión demócrata del noreste del país.

Mike Hannahan, doctor de Ciencia Política de la Universidad de Masachusetts, declaró a PERFIL que la campaña de Trump girará en torno a tres ejes: “Dirá: “Miren que bien está la economía. No voten por los demócratas. Son socialistas”; asustará a la gente sobre la inseguridad, los inmigrantes y las cuestiones raciales; y prometerá a conservadores y cristianos evangelistas que nominará a jueces que se opongan al aborto”.

Si bien las encuestas adelantan que perdería contra la mayoría de los 23 precandidatos demócratas –vaticinaron lo mismo en 2016–, Trump guarda un as bajo la manga: el núcleo duro que votó por el Make America Great Again y ahora lo hará por el Keep America Great. “Tiene una sólida base de seguidores y la economía está creciendo”, sostiene Hannahan.

Ese electorado festeja sus habituales exabruptos contra sus rivales y el incumplimiento de algunas de sus promesas electorales, como construir un muro en la frontera con México. La política inmigratoria seguirá siendo una de las piedras angulares de su campaña. Ayer, por lo pronto, amenazó con deportar a “millones” de indocumentados.

Si Trump quiere retener el poder, tendrá que volver a ganar en Florida, el estado donde pasó más tiempo fuera de Washington desde que llegó al poder. Su críticas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el congelamiento del deshielo con Cuba buscan justamente captar el voto de los venezolanos y cubanos que residen y votan allí. En Florida también vive su jefe de campaña, Brad Parscale, que anunció el lanzamiento de una “coalición de latinos” para apoyar la candidatura de Trump. El último republicano en llegar a la Casa Blanca sin imponerse en el estado del sol fue Calvin Coolidge, en 1924.

Caballo del comisario. La historia reciente es ampliamente favorable para los mandatarios que buscan un segundo término. En los últimos cuarenta años, solo dos presidentes, el demócrata Jimmy Carter en 1980 y el republicano George H.W. Bush en 1992, no lograron la reelección.

Con una abultada billetera repleta de donaciones –en el primer día de campaña recaudó 25 millones de dólares–, un núcleo duro que lo vota pase lo que pase, y los demócratas huérfanos de liderazgo, Trump aspira a continuar en la Casa Blanca hasta 2024.