Trump dice que Zelenski debe prepararse para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Ucrania necesita llegar a un acuerdo para poner fin a la invasión rusa y restó importancia al valor de las tierras ocupadas, una señal de que podría presionar para lograr un acuerdo que consolide las ganancias territoriales rusas.

“Debería estar preparado para llegar a un acuerdo, eso es todo”, dijo Trump sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mientras hablaba el lunes en Mar-a-Lago, su club de Florida. “Tiene que haber un trato. Demasiada gente siendo asesinada”.

Trump dijo que se tardaría un siglo en reconstruir las ciudades ucranianas arrasadas por la invasión rusa y desechó las esperanzas ucranianas de recuperar el territorio arrebatado. Volvió a criticar el uso de armas de EE.UU. para atacar objetivos adentro del territorio ruso, una táctica aprobada por la actual Casa Blanca. Esto significa que podría no extender ese permiso si continúan los combates.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump amenaza con despedir a los empleados federales que no regresen a la oficina

“Es bonito decir que quieren recuperar sus tierras, pero las ciudades están en gran parte destruidas”, dijo Trump el lunes. “Miras algunas de esas ciudades y no queda ni un edificio en pie. Así que ya sabe, cuando dice ‘apoderarse del país’, ¿apoderarse de qué? ¿Hacerse cargo de qué? Es una reconstrucción de 110 años”.

Los comentarios son la última señal de que la elección de Trump reducirá drásticamente, si no del todo, la ayuda de EE.UU. a Ucrania.

Trump dijo varias veces el lunes que cree que el líder ruso Vladimir Putin no habría invadido si él siguiera en el cargo y criticó a la administración del presidente Joe Biden por permitir a Ucrania usar misiles especiales llamados ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros o 190 millas, para contraatacar profundamente en territorio ruso.

“No creo que debieran haber permitido disparar misiles 200 millas dentro de Rusia”, dijo.

La nueva política monetaria de China lleva su mercado de bonos a territorio desconocido

El gobierno de Biden reiteró su posición de que depende de Zelenski decidir cuándo y en qué términos está dispuesto a entablar conversaciones.

“Nada sobre Ucrania sin Ucrania. No vamos a mantener conversaciones sobre ellos sin que participen. No vamos a forzar su mano en términos de cuáles podrían ser sus próximos pasos”, dijo el lunes John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Biden.

La administración discutió la posibilidad de permitir el uso del ATACMS antes de las elecciones, y la medida fue en respuesta a la entrada de tropas norcoreanas en el campo de batalla, dijo.

Trump también habló brevemente de su reunión de este mes en París con Zelenski. Dijo en respuesta a la pregunta de un periodista que no invitó a Zelenski a su toma de posesión, a pesar de las invitaciones a otros líderes mundiales.

“Si quiere venir, me gustaría contar con él. No le he invitado, no”, dijo Trump.

Trump dijo que la guerra en Ucrania es “desagradable” y afirmó que un número “astronómico” de soldados están muriendo en ambos bandos. “Si yo fuera presidente, esa guerra nunca habría ocurrido”, dijo.