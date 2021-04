United Air emitirá deuda por US$9.000 millones para refinanciar créditos

United Airlines Holdings Inc. está emitiendo US$9.000 millones en deuda fresca para refinanciar obligaciones pendientes, incluido un préstamo otorgado por el Gobierno de Estados Unidos para ayudar a la compañía a superar la pandemia.

El nuevo financiamiento incluye US$5.500 millones en bonos garantizados, divididos en partes iguales entre vencimientos de cinco y ocho años, y un préstamo a plazo de US$3.500 millones con vencimiento en 2028.

Ambos ayudarán a pagar la deuda de 2017 y el capital principal pendiente de su préstamo de la Ley Cares, según documentación presentada el lunes. La aerolínea también está suscribiendo una nueva línea de crédito renovable de US$1.750 millones con vencimiento en 2025.

Las ventas de deuda se unen a una proyección de que los ingresos del primer trimestre disminuirían 66% con respecto al año anterior a US$3.200 millones, en comparación con una caída proyectada anteriormente de hasta 70%.

La demanda de viajes y nuevas reservas se está recuperando y la aerolínea dijo que espera un flujo de caja principal diario promedio positivo en el futuro.

Las discusiones iniciales sobre el precio de los bonos a cinco años lo sitúan en el rango de 5% a 5,5%, mientras que el rango de la deuda a 8 años va de 5,5% a 5,9%, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas por estar discutiendo una transacción privada.

Barclays, que lidera la oferta de bonos, declinó hacer comentarios, mientras que United no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. JPMorgan Chase & Co. lidera la venta de préstamos.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, BNP Paribas SA y Credit Agricole SA también están administrando la venta de bonos, según otra persona con conocimiento del asunto. La colocación se espera para el 15 de abril.