La epidemia de coronavirus crece en India

Bibhudatta Pradhan

Coronavirus en India: el fracaso de una de las cuarentenas más largas del mundo

La epidemia de coronavirus en la India ahora está creciendo al ritmo más rápido del mundo, con un incremento de un 20% en la última semana a más de 1,4 millones de casos confirmados, según la herramienta de seguimiento de coronavirus de Bloomberg, Coronavirus Tracker.

Las infecciones en la nación del sur de Asia de 1.300 millones de personas han alcanzado 1,43 millones, y los fallecimientos son de 32.771 muertes, dijo el Ministerio de Salud de la India, con casos diarios cercanos a un récord de 50.000 el lunes. India solo va por detrás de EE.UU. y Brasil en la cifra de infecciones confirmadas, pero el crecimiento de nuevos casos es el más rápido.

Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Karnataka son algunos de los estados donde se informa un máximo de casos diarios.

El segundo país con mayor población del mundo ha estado aumentando las pruebas, y el domingo tomó 515.472 muestras, según el Consejo Indio de Investigación Médica.

No obstante, India y Brasil tienen entre las tasas de pruebas más bajas del mundo, con 11,8 pruebas y 11,93 pruebas por cada 1.000 personas respectivamente, frente a EE.UU. con 152,98 pruebas por cada 1.000 y Rusia con 184,34, según Our World in Data, un proyecto de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.