Rosario sigue cubierta de un humo "irrespirable" por los incendios en el Delta del Paraná

El humo causado por incendios en los humedales del Delta del Paraná continúa este 8 de agosto cubriendo la ciudad santafesina de Rosario, cuyos habitantes reflejaron en las redes sociales su preocupación y hartazgo por la atmósfera "irrespirable".

Las autoridades locales advirtieron a los rosarinos que puede haber una disminución importante en la visibilidad, por lo que recomendaron precaución a la hora de circular.

El humo, que cada vez produce más problemas en la salud de los rosarinos, procede de un incendio presuntamente intencional, que se originó el domingo al norte del Arroyo Los Porteños y al sur del Arroyo Los Confines.

El director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías de Bueno, dijo en declaraciones al canal LT8 que "hay unas 10.000 hectáreas encendidas" en la franja que está ubicada frente a Rosario y San Pedro.

Las zonas afectadas por los incendios en el Delta del Paraná

El intendente de Rosario se quejó por la inacción del Estado Nacional en los incendios

"Frente a la ciudad tenemos un incendio que se provocó muy rápido ayer. Son 2.500 hectáreas, con una muy marcada intencionalidad del fuego, con muchos focos pequeños al inicio. Además, hay otras 2.500 a la altura de San Nicolás y unas cinco mil frente a San Pedro. Estamos con aproximadamente diez mil hectáreas encendidas y un poco más al sur también hay algo más de fuego", especificó.

El hartazgo de los rosarinos quedó patente en los mensajes y fotos que estuvieron compartiendo en las redes sociales, donde los usuarios se quejaron de vivir "entre el humo y las cenizas".

"En Rosario solo se trata de sobrevivir. El humo asfixia y las balaceras matan. Y así día tras día. Nos estamos acostumbrando a que esta sea la nueva "normalidad". Y pensar que en algún momento fue 'La mejor ciudad para vivir'", dijo la periodista local Danisa Primo.

"Estoy intentando no morirme intoxicado por el humo, mientras espero un taxi libre y ya van 15 minutos. Me falta que me peguen un tiro y es la full rosario experience", se quejó un usuario de Twitter con ironía. "En unos pocos años transformaron a una ciudad hermosa en esta mierda invivible", dijo otro.

La magnitud de los incendios y sus consecuencias llevó al intendente de Rosario, Pablo Javkin, a pedir que los jueces "pongan presos" a los responsables de las quemas en las islas del Delta del Paraná.

Mientras tanto, organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados de Rosario anunciaron que protestarán el próximo miércoles frente al Monumento Nacional a la Bandera, para exigir el cese de las quemas en el humedal.

Los incendios activos se encuentran en las ciudades de Victoria y Gualeguay, provincia de Entre Ríos, mientras que se encuentra extinguido el foco de Campana, en la provincia de Buenos Aires.

Además, la Central de Operaciones de Emergencia de Rosario advirtió que una vasta zona circundante a la ciudad está afectada por humo proveniente de quemas ubicadas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás.

El gobierno nacional envió medios aéreos que se encuentran operativos y puso a disposición más recursos aéreos y personal para combatir el fuego en el caso de ser solicitados, dijo el ministerio de Ambiente.

En Entre Ríos se encuentran disponibles para operar tres aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde y un avión observador, pertenecientes al SNMF junto a dos helicópteros pertenecientes al Ministerio de Defensa y un helicóptero perteneciente a la provincia de Buenos Aires, ambos destinados a traslado de personal

Asimismo fueron convocados por el SNMF 100 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios, pertenecientes a las Brigadas Nacional Sur y Centro de Parques Nacionales; las Brigadas Frostales de Policía Federal Argentina y brigadistas de la Provincia de Buenos Aires.

