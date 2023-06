A qué se debe la baja solicitud de ingresos para estudiar ingeniería en Argentina

Frente a la escasez de ingenieros que presenta la Argentina, nos contactamos con Juan Antonio Lázara, profesor de historia del arte y del diseño, quien habló de esta falta de recibidos en ingeniería que presenta el país y comentó que “en la Argentina se reciben solamente media docena de ingenieros metalurgicos y 50 en petróleo”.

Ante este déficit de ingenieros, Lázara brindó su opinión y manifestó que, “la Argentina necesita más ingenieros, pero en una economía inestable predominan en los medios de comunicación los economistas. Cuando los países crecen, predominan en los programas de televisión los ingenieros”.

La estimulación, una posible arma contra la falta de interés por la ingeniería en los jóvenes

“Yo desde hace muchísimos años organizaba en el Centro Argentino de Ingenieros una jornada donde tratábamos de estimular a los chicos de la secundaria a que estudien ingeniería y que no estudien ciencias sociales”, explicó el profesor de arte y diseño sobre su intento de promover la ingeniería entre los estudiantes de secundaria.

Sobre la misma línea, el entrevistado disparó: “Algo hicimos, algo logramos. Porque la curva se revirtió ligeramente”, luego completó: “Teníamos un problema en Argentina que cada vez había menos estudiantes de ingeniería. Ahora la curva se estabilizó, pero la única forma de resolverlo es mediante becas. Se hace lo que se puede, pero nunca es suficiente porque los jóvenes prefieren carreras blandas”.

El salario mensual de un ingeniero

Con respecto al sueldo que podría cobrar un licenciado en ingeniería, Juan Antonio Lázara detalló: “Hoy los salarios más altos están en este tipo de ingenierías que no tiene el país, pero esto es una cuestión de la economía clásica. A mayor demanda y menor oferta de profesionales los salarios se disparan”.

Con la semana de ingeniería en la mira, el profesor de UADE declaró: “Yo ya no estoy más en la semana de ingeniería por falta de apoyo de las mismas empresas empleadoras. En otra época, las corporaciones importantes se interesaban en organizar jornadas donde se estimulen a las nuevas vocaciones en ingeniería”.

“Desde el ámbito estatal también hay becas, no es que no haya política, pero las políticas nunca son suficientes frente al impacto que tienen las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Las ingenierías no aparecen mucho en los medios de comunicación”, concluyó.