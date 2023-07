Acuerdo con el FMI: la única ancla que tiene la economía argentina para mantenerse estable

El contexto político de la Argentina, a raíz de las elecciones que se aproximan, está teniendo un amplio abanico de cuestiones a analizar en base al contexto económico del país. Es por eso que este medio se contactó con el economista, Martín Ravazzani.

“Recordemos que el único ancla que tiene la economía argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, va a ser muy importante que se llegue a un entendimiento en esta materia”, comentó Martín Ravazzani.

El FMI es la única posibilidad de la Argentina para mantener una economía estable

Sobre la misma línea, añadió: “El acuerdo con el FMI tiene que ver con una cuestión central que es la expectativa que hay sobre la evolución del tipo de cambio". "Si la Argentina logra un entendimiento que permitiera conseguir los 4.000 millones de dólares que se deberían haber desembolsado en junio, llevaría tranquilidad al mercado de cambios”.

El contexto inflacionario de la Argentina impactó fuertemente en el poder adquisitivo de los salarios

Para Ravazzani, con la aceleración inflacionaria que hubo en los últimos meses de abril y mayo, el salario ha perdido varias posiciones. Frente a esta problemática, señaló: “Si bien los principales gremios han ido logrando mayores aumentos en las negociaciones paritarias, vienen corriendo por detrás. Por lo cual, toda aceleración inflacionaria termina unificando un deterioro importante del salario”.

“Yo no creo que pueda haber cambios mágicos y por el contrario, los primeros meses del próximo gobierno van a ser complicados”, adelantó el licenciado en economía. Luego, sostuvo que los precios se encuentran muy desacomodados, el tipo de cambio oficial esta retrasado y enfatizó en la idea de la imposibilidad de eliminar el cepo cambiario: “No es posible quitar el cepo salvo que uno acepte un salto meteórico en el dólar, que llevaría a los precios por las nubes y a la pobreza a un nivel insostenible”.

Por otro lado, el entrevistado se enfocó en las empresas, que como consecuencia de la financiación forzada de importaciones, “tienen más de 15.000 millones de dólares de pagos pendientes con el exterior”. A raíz de esto, brindó su opinión: “Difícilmente se puede sacar el cepo al comienzo del próximo gobierno porque los dólares no están y las reservas son negativas en más de 7.000 millones de dólares”.

China disputa con el FMI el título de prestamista

A modo de cierre, Ravazzani mencionó que China está en una “disputa muy clara” con los Estados Unidos y “uno de los terrenos donde se juega ese partido es en lo financiero”. A su vez, argumentó que el país asiático tiene enormes reservas financieras y puede jugar el rol de prestamista en última instancia compitiendo con el Fondo Monetario Internacional.

“En estos meses nos dieron una gran mano. Porque de no haber sido por el swap que se consiguió de monedas con China, en este momento no se hubiera podido pagar al FMI. Es complejo opinar sobre estos préstamos porque las cláusulas no son muy transparentes”, concluyó.