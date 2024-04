Airbnb: 2023 fue el año en que más se utilizó esta plataforma en la historia de la Argentina

Debido a la variación respecto a los precios que ofrecen los hoteles y la mayor rentabilidad que representan sobre alquilar a un inquilino formalmente en un contrato, el negocio del Airbnb ha crecido mucho durante el año 2023. Es por eso que en función de desarrollar esta noticia, Canal E se contactó con el titular de Turismo Cero, Leandro Péres Lerea.

“Finalmente, la hotelería es un negocio del real estate en el fondo, es decir, construir un edificio o un hotel en el fondo busca una rentabilidad determinada”, comentó Leandro Péres Lerea. “Ahí está la discusión porque la hotelería está en contra de estas plataformas, porque dice que es una competencia desleal y en real estate lo que pasó es que afectó todo el tema de la oferta de alquileres, las personas que alquilan en Airbnb consiguen mayor rentabilidad”, agregó.

Cómo impacta el Airbnb en la extensión de plazas de un destino

Posteriormente, Lerea planteó: “El Airbnb para la industria tiene que por ejemplo un destino se pone de moda y ese destino tiene una capacidad hotelera de 1.600 plazas, pero la demanda hace que esas plazas se tengan que triplicar”. Luego, manifestó que, “Airbnb pone en flexibilidad una capacidad de alojamiento muchísimo más grande”.

Sobre la misma línea, el entrevistado señaló que, “el problema es cuando los lugares no están regulados, no están registrados, hay mucho engaño, no se pagan los impuestos que sí paga un hotel y no tiene empleados como sí tiene un hotel”.

La importancia de regular los sitios

“Hay niveles de verificación en las propiedades que tienen mayor cantidad de comentarios, usuarios y alquileres. Existen alquileres por otras plataformas que no dejan de estar sueltas y no son tan fáciles de regular”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “También, hay muchos hoteles que se muestran de una manera y después son otros pero por lo menos tenés dónde ir a quejarte”.

“La tendencia es que el año pasado fue el año en que más se utilizó esta plataforma en la historia de la Argentina”, expresó Lerea. “Cada vez crece más y la plataforma debe tener una poca cantidad de años, pero lo importante es que hay muchísima cantidad de proveedores nuevos”, finalizó.