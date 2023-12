Alberto Ruskolekier: “La política internacional de Argentina en los últimos años fue débil”

Las presencias y ausencias internacionales en la asunción de Javier Milei sin duda han dejado mucho de qué hablar en el debate político, ya que fue muy notoria la ideología de los mandatarios, tan presentes como ausentes. En este contexto, este medio se puso en contacto con el doctor en economía, Alberto Ruskolekier.

“Cuando asume un presidente, es una cuestión protocolar que se cursen invitaciones a los mandatarios de muchísimos países para que asistan”, comentó Alberto Ruskolekier. “Vinieron a la asunción personas que no son presidentes, hubo algunas presencias significativas y también ausencias”, agregó.

Los intereses de un país por sobre las relaciones

Posteriormente, Ruskolekier planteó: “A pesar de las manifestaciones que Javier Milei hizo cuando él era candidato presidencial, diciendo que no iba a negociar ni tener relaciones con partidos de izquierda ni comunistas, esto fue una declaración fuera de lugar”. Luego, manifestó que, “acá no es una cuestión de manejar amigos sino que los países tienen intereses”.

Se estima un realineamiento internacional en Argentina

“Están apostando a que haya un realineamiento internacional de la Argentina, fundamentalmente con China”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La gran pulseada que tiene Estados Unidos es con China y lo que no le gusta mucho a la administración norteamericana es la injerencia que tiene China en Argentina respecto a varios temas”.

Por otro lado, el doctor en economía señaló: “Va a haber un realineamiento con respecto a la postura que tiene Argentina frente a ciertos temas, por ejemplo, Argentina tiene una política muy extraña en coincidencia con Lula”. Sobre la misma línea, remarcó que, “cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, Argentina hablaba de que habría que ponerse de acuerdo y llegar a la paz, sin distinguir quién era el agresor y quién el agredido”.

En los últimos años, la política internacional de Argentina ha sido débil

“La verdad es que la política internacional de Argentina en los últimos años fue débil, por no decir ingenua”, expresó Ruskolekier. “Respecto de lo que va a suceder, es de esperar nuevos realineamientos, no hay que esperar que va a haber ruptura de relaciones diplomáticas ni comerciales, porque esas son cosas que se dicen en la campaña y luego no se pueden sostener”, sentenció.