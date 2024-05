Ley Bases y acuerdo con los gobernadores: las claves para que el FMI “pueda dar algunos fondos frescos”

Desde el mercado observan como hago sustancial la aprobación de la Ley Bases y el FMI destaca también la necesidad de contar con un consenso político, es por eso que los analistas coinciden en que es necesario el proyecto de ley para avanzar con el plan económico. En función de hablar sobre este tema detalladamente, este medio dialogó con el asesor económico, Leonardo Piazza.

“Estas políticas de tasas de interés negativas que aplica Milei, no se preocupan por la inflación que había sino por la futura y, en realidad, la inflación baja y la tasa de interés ya bajó de 100 a 40”, comentó Leonardo Piazza. “Eso hace que haya siempre un riesgo de que cuando uno baja la tasa de política monetaria y, por ende, la tasa de los plazos fijos caen, hay siempre un riesgo de que esos pesos vayan al dólar”, agregó.

El dólar se encuentra atrasado en comparación con la inflación

Posteriormente, Piazza planteó: “El dólar venía muy atrasado versus la inflación, 24% en este año versus una inflación del 65%”. Luego, manifestó que, “el dólar a valor actual cuando agarró Milei sería de $2.300 y está en $1.250, con lo cual, ahí hay un acomodamiento. Otro aspecto importante es que la liquidación del agro no viene como lo esperado, viene con un 20% abajo”.

El dólar blue como dólar termómetro

“El dólar blue, si bien es el 10% del mercado del MULC, es un dólar termómetro”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Con los condimentos políticos de la ley, los bonos cayendo y el riesgo país subiendo, hace todo un combo que hace que nos encontremos ante un estado de situación que no es un dólar de corrida, no es un dólar de pánico, pero sí hay que prestarle atención y no hay que enamorarse de estos planes de transición”.

Por otro lado, el asesor económico señaló: “El 5% de inflación va a ser muy complicado perforar para abajo si no se dan algunas condiciones y es una inflación alta, que no permite a la economía recuperarse de esta tremenda recesión que estamos viviendo”. A su vez, remarcó que, “con la Ley Bases aprobada y con el Pacto de Mayo más temprano que tarde, es probable que el FMI pueda dar algunos fondos frescos para liberar el cepo”.

Para finalizar, Piazza expresó: “Lo político en la Ley de Bases y la del Pacto de Mayo cuando se haga, si no se hace más temprano que tarde, ahí podemos empezar a ver una alerta porque la actividad económica está en una recesión pronunciada”.