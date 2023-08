“Argentina no es un país que está sobreendeudado, es un país que no funciona”, aseveró un economista

La inflación y la deuda con el FMI son las principales características que repercuten en la economía argentina, es por eso, que crece la incertidumbre con respecto a lo que ocurrirá después de las PASO. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el economista Eduardo Jacobs.

“Lo que te afecta es el conjunto de circunstancias que te llevan a que suba el dólar”, comentó Eduardo Jacobs. “Hay un clima de incertidumbre muy generalizada, la economía no funciona bien y el dólar todavía no alcanzó la inflación. El dólar de $600 no impresiona a nadie que mire las cuentas”, agregó.

Desatención macroeconómica: el Gobierno actual no ha tomado medidas contra la inflación

Con respecto a la inflación con la que convive Argentina todos los dias, Jacobs expresó: “Es la realidad de un gobierno incompetente que nos obliga a vivir con una inflacion del 150%. En la historia nunca se vio un gobierno que no haya hecho absolutamente nada por controlar la inflación. Esto es algo inédito”.

Posteriormente, el economista señaló que, “el empresario es un tomador de los precios y las perspectivas de la economía”, con lo cual, “hay 10 empresas que colocan o que fijan un porcentaje enorme de los precios y están en todos los países del mundo, que también cuentan con un proceso inflacionario”.

La Argentina debe ordenar su economía

“Discutir la inflación tomando datos de la economía así puntuales no tiene sentido”, aseveró el entrevistado, que además, remarcó que es necesario ordenar la economía de Argentina: “Si vos no ordenas la economía del país y mantenés el caos que viene pregonando hace 4 años, es imposible lograr nada o alcanzar de mínima las metas”.

A modo de cierre, Jacobs dijo que Argentina debe 450.000 millones de dólares y específicamente, que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es de 40.000 millones de dólares. “La deuda que no se ha pagado un peso en los últimos 4 años es con el FMI y es la deuda que tenemos las tasas más bajas. Argentina no es un país que está sobreendeudado, es un país que no funciona”, concluyó.