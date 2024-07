Aseguran que, “todavía no podemos hablar de una tasa de interés positiva”, por los futuros índices de inflación

Se acerca una nueva licitación del Tesoro y crece la expectativa tras haberse concretado lo anunciado sobre la deuda que fue desligada del Banco Central. El objetivo está centrado en adquirir una tasa positiva real y pensar en una posible salida del cepo. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Lucas Carattini.

“Hay vencimientos solamente por un billón de pesos, con lo cual, con los instrumentos que se ofrecen no hay un monto máximo en esta licitación como sí hubo en la licitación anterior”, comentó Lucas Carattini. “En la última licitación, el Gobierno priorizó simplemente rolear la deuda que vencía, no buscó seguir absorbiendo pesos provenientes de los pases que aún quedan en el Banco Central”, agregó.

El saneamiento del Banco Central

Posteriormente, Carattini planteó: “Va a ser un buen momento para ver si se retoma este camino para terminar de sanear la hoja de balances del Banco Central”. Luego, manifestó que, “la particularidad de esta licitación puntual es que las letras a tasa fija no tienen un tope mínimo de tasa, no se garantiza una tasa mínima, con lo cual, el Gobierno va a buscar absorber pesos controlando la tasa de interés”.

Cuál será la estrategia del Tesoro

“En esta licitación, la estrategia del Tesoro va a ser ver qué cantidad de demanda tiene o qué cantidad de posturas tienen cada una de esas letras para tratar de lograr una tasa real positiva”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Con la expectativa de los futuros índices del IPC, todavía no podemos hablar de una tasa de interés positiva”.

Por otro lado, el economista señaló: “Puede llegar a haber alguna sorpresa al respecto del Tesoro convalidando tasas ligeramente más altas en pos de lograr que la curva de deuda empiece a tener una tasa ligeramente real”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en definitiva es una condición necesaria para cuando se pretenda salir del cepo, dado que se necesita la tasa real para cautivar a que la gente se quiera mantener en pesos”.

“El primer punto de los pasivos no es que está ya resuelto, el groso de los pases que quedan son de entidades públicas y no privadas, por lo cual, podemos asumir que por un tema político, un banco público no va a generar un problema con respecto a los pases”, expresó Carattini. “Eso genera emisión, con lo cual, a eso se le va a dar una solución”, finalizó.