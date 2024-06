Aumentaron los casos de patología y afecciones en la voz humana

Las situaciones de cansancio mental y físico, así como también las constantes jornadas de trabajo pueden provocar problemas de salud y repercutir en las cuerdas vocales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la coaching vocal Sol Wagner, quien expresó que actualmente, con los altos niveles de estrés a nivel social “las consultas por disfonías debido a problemas vocales durante la comunicación y por razones médicas están en aumento”.

Altas demandas laborales y el uso intensivo de la voz

Según la entrevistada, esta situación está muy relacionado con las altas demandas laborales, que, hoy en día, son necesarias para poder mantener el nivel de vida. ”Para llegar a fin de mes, a menudo necesitamos trabajar más tiempo y más horas y muchas actividades laborales requieren del uso intensivo de la voz, lo que está llevando a un aumento en las patologías de las cuerdas vocales, el cansancio y la fatiga vocal”, agregó.

“La recomendación más importante es que todos debemos tener un control o seguimiento médico de nuestras cuerdas vocales con un otorrinolaringólogo para conocer su estado”, aconsejó Wagner, debido a que la voz “está con nosotros desde que nacemos, pero no le damos demasiada importancia hasta que comenzamos a tener problemas”. Y siguió: “Es crucial tener un adecuado descanso e hidratación porque al no dormir bien, nuestra voz se cansa, y factores como no tomar las medidas adecuadas respecto al clima y estar desabrigados también afectan”.

El rango etario y las difirentes patologías

Al ser consultada sobre cuáles son las personas que suelen recurrir a terapias, la especialista contó que son aquellas que, “necesitan usar su voz para trabajar” y destacó que, en la actualidad, “la disfonía y las patologías vocales han cobrado más relevancia, especialmente entre las personas de 30 a 50 años”. “Aunque los adolescentes también usan mucho su voz y pueden lesionarse al gritar, tienen más resistencia. En cambio, en los adultos, los pliegues vocales requieren más cuidados y pueden verse más afectados por cuestiones hormonales y cambios físicos”, añadió.

Con respecto a los tratamientos para ayudar a la voz, Wagner explicó que el acceso, en algunos casos, es un problema debido a la saturación del mercado y la incapacidad de muchas personas para costearlo. “Las obras sociales y hospitales están colapsadas y es especialmente grave para quienes necesitan su voz para trabajar y no pueden pagar un tratamiento, lo que les obliga a seguir trabajando con la voz dañada”, comentó.

Para cerrar, aconsejó: “Cuanto antes se consulte, más corto y mejor será el pronóstico porque dejar pasar el tiempo puede causar más daño, que si bien no es irreversible, puede requerir mucho tiempo y trabajo para recuperarse”.