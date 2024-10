Aumento desmedido de medicamentos: “El precio en Argentina es mucho mayor que la referencia de Estados Unidos”

En relación a las comparaciones que se vienen haciendo desde el año 2016 en adelante, se ha llegado a la conclusión de que el precio de los medicamentos en Argentina supera a la referencia de Estados Unidos y eso se debe tanto a temas de marketing como la relación entre los médicos y los laboratorios. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el farmacéutico, Héctor Milanesi.

“Se hicieron comparaciones desde el año 2016 en adelante, donde el precio del medicamento en Argentina es mucho mayor que la referencia de Estados Unidos”, comentó Héctor Milanesi. “En muchas drogas, por ejemplo las más utilizadas, en Argentina son muchos más caros que en los países limítrofes”, agregó.

Los medicamentos más consumidos son los más caros en Argentina

Posteriormente, Milanesi planteó: “No solo tomando dólar contra dólar, sino también tomando el ingreso mensual promedio de los habitantes o también el sueldo mínimo, entonces, siempre terminan siendo más caros los medicamentos en Argentina, principalmente los más consumidos”.

A qué se debe el aumento desmedido de los medicamentos

“En general hay un aumento desmedido y principalmente estos medicamentos son todos copias, por lo cual, no hay inversión en investigación”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El aumento es producto del tema del marketing y esa relación médico/laboratorio, en donde realmente tendría que prescribir el médico siempre con el nombre genérico, teniendo el farmacéutico la potestad para hacer el reemplazo buscando el más económico pero por la publicidad se prescribe el más caro”.

Por otro lado, el farmacéutico señaló: “Hay normativas para la prescripción, pero lo que vemos generalmente es que el médico no lo cumple y siguen poniendo el nombre comercial y no el nombre genérico”. A su vez, remarcó que, “era una obligatoriedad poner el nombre genérico pero muchas obras sociales y prepagas no lo cumplen”.

Para finalizar, Milanesi expresó: “Por lo general no hay denuncias al colegio médico y se tendría que hacer la denuncia al que lo está regulando, pero en general no existe, entonces, desde los mostradores estamos recomendando medicamentos con la misma potencia con un ahorro del 30%”.