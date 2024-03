Baja de las importaciones: la clave del superávit de USD 1.400 millones en el balance comercial de febrero

En diálogo con Canal E, el economista, Lucas Carattini, se refirió a la vuelta del superávit gemelos de la época de Néstor Kirchner, el dato comercial sumó una cifra de USD 1.400 millones y dijo que si bien no hubo un “boom” en las exportaciones, el 25% de las importaciones que llegaron a Argentina fueron pagadas.

“El Gobierno lo logró, de hecho, al igual que lo que es el déficit fiscal, volvimos a los superávit gemelos de la vieja época de Néstor Kirchner”, comentó Lucas Carattini. “Hay que ver qué tan sostenible es todo esto porque para el dato comercial tuvimos un superávit de USD 1.400 millones, producido principalmente por la baja de las importaciones”, agregó.

El 25% de las importaciones que llegaron a Argentina fueron pagadas

Posteriormente, Carattini planteó: “No tuvimos un boom exportador, tuvimos un buen mes para ser febrero, más que nada se explica por la baja de la importaciones”. Luego, manifestó que, “lo principal es debido a la recesión y, además, tenemos el dato de las USD 4.000 millones de importaciones que llegaron al país, aproximadamente, el 25% de las mismas, algo así como USD 1.000 millones, fueron efectivamente pagadas”.

“Lo que son las importaciones, hay un régimen informativo, pero las mismas son automáticas. El problema es que si se pide importar hoy, no implica que automáticamente hoy o en un plazo de 30 días, existe el esquema en cascada”, explicó el entrevistado, que después completó: “Dependiendo del sector en el cual te encuentres, te implican pagos hasta 120 días, con lo cual, esto te genera problemas”.

El cepo tiende a generar desequilibrios en el sector externo

Por otro lado, el economista señaló: “Tenemos que tender a tener un régimen mucho más regularizado, tenemos que tender también a no tener que canalizar todo lo que es comercio exterior porque en un mercado único libre de cambio, en definitiva el cepo, te termina generando desequilibrios, sobre todo en el sector externo”.

“Para el caso no solo de los exportadores sino de los importadores, tienen disponibles vía mercado de capitales o vía del sistema bancario, instrumentos utilizados para cobertura de la variación del tipo de cambio”, expresó Carattini. “El problema es que en la Argentina, el mercado de capitales, al no tener una profundidad muy grande y al no haber mucha educación financiera, hay muchos que desconocen que tienen estas posibilidades”, finalizó.