Desaceleración inflacionaria: qué podría suceder si se reduce el crawlling peg al 1%

La posibilidad de reducir el crawling peg al 1% está generando preocupación en los mercados y entre los analistas económicos, quienes advierten que esta medida podría desencadenar una serie de efectos para la economía argentina.

La historia del crawlling peg en Argentina

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Pablo Tigani quien contó que la primera vez que Argentina entró en el crawlling peg enfrentaba una deuda pública de 9.000 millones de dólares, cifra que alcanzó los 22.000 millones al finalizar el período, en marzo de 1981.

Sin embargo, “el verdadero problema radicaba en el incremento de la deuda privada externa”, que pasó de 4.500 millones a 15.000 millones de dólares y además, “aproximadamente el 60% de esa deuda había sido fugada al exterior”.

Para el economista, “Caputo va a bajar la deuda a 1 para tranquilizar a los inversores, aunque no necesariamente para hacer converger la inflación, ya que está comprobado que esa estrategia no funciona”. Y remarcó que el enfoque parece estar orientado al negocio financiero para mantener una cierta estabilidad y evitar que los dólares se escapen del país, dado que, “no existe un plan económico claro”.

Cuáles son las expectativas económicas y qué pasará con los vencimientos

En ese sentido, Tigani mencionó que a más de un año del comienzo de gestión de Milei, “no sabemos si habrá dolarización, tampoco se va a cerrar el Banco Central, y el gasto político no se reducirá”. Y añadió: “Esto no soluciona el problema, porque con un gasto de 5 puntos del PBI, el déficit no se baja; se reduce, si acaso, recortando pensiones, recortando fondos a las provincias, dejando que se deterioren las rutas y el capital”.

Al ser consultado sobre el panorama para los próximos meses, el entrevistado aseguró que, “la situación se está complicando y los próximos tres meses son cruciales” porque “Argentina tiene una deuda en pesos de 61.000 millones de dólares, y más de la mitad de esos vencimientos se deben cubrir en los primeros meses del año”.

Con respecto al blanqueo de capitales, Tigani aseguró que fue útil, ya que aportó 22.000 millones de dólares pero, “más del 15% de esos fondos ya ha salido, a razón de 100 millones de dólares por día, regresando a las cajas de seguridad”. Y cerró: “Esto limitará el crédito al sector que toma préstamos en dólares, y también podría generar problemas para el crawling peg, ya que los créditos en dólares se verán restringidos”.