Por qué es clave para las critpo la presentación de BlackRock ante la SEC de un ETF basado en bitcoin

La posibilidad de una moneda digital más cercana a los entes tradicionales que rigen el mercado financiero es cada vez una realidad. BlackRock, una empresa gestora de fondos en bitcoin presentó ante la SEC un ETF basado en el mercado spot. En referencia a esto, este medio contactó a Adam Dubove, director de Ichimoku Fibonacci y experto en criptomonedas.

¿Cómo repercutió la ETF que presentó BlackRock ante la SEC?

“Es una noticia que sacudió un poco el mercado, porque BlackRock es la gestora de fondos más grande del mundo”, comentó Adam Dubove sobre la iniciativa de BlackRock, que luego explicó: “Presentó ante la SEC, que es el organismo que supervisa todo lo que tiene que ver con mercados y acciones en Estados Unidos, la solicitud de autorización de un ETF de Bitcoin basado en el mercado spot”.

Sobre la misma línea, Duvobe mencionó que “es un instrumento financiero que está respaldado por Bitcoin”, el cual le permite a los inversores obtener exposición al precio de bitcoin sin las complicaciones que puede tener la custodia. Sin embargo, cuenta con las desventajas “de no tener todas las funcionalidades, como que no te lo confisquen o congelen”.

¿Cuánto tiempo tiene la SEC para responder la solicitud?

“Todavía está en proceso de estudio por parte de la SEC, no solo está la ETF de BlackRock, también presentaron otros fondos muy importantes como Ark y Invesco”, resaltó el director de Ichimoku Fibonacci. Con respecto al tiempo que tiene la SEC para responder, señaló: “En agosto está el primer deadline, pero ellos tienen la posibilidad de prorrogar la decisión hasta principios de 2024”.

Coinbase: el socio de BlackRock en la creación del ETF

Por otro lado, el especialista en criptomonedas se enfocó en el valor de inversión que tendrá el ETF impulsado por BlackRock y dijo que, “las operaciones que hacen los grandes jugadores se llaman OTC, over the counter, que ocurren en mesa y no en el mercado abierto porque moverían el precio significativamente”. Como acto adicional por parte de BlackRock, “en su presentación incluirá a Coinbase, el exchange americano le venderá los bitcoin y a su vez, será el encargado de custodiarlos”.