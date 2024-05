Cambios en la ley de procedimiento administrativo: “Lo que se plantea en la Ley Bases no va a funcionar en la realidad”

Uno de los puntos que se está tratando en el Senado por la Ley Bases es la ley de procedimiento administrativo, donde el proyecto impulsado por el Gobierno establece un fuerte cambio en la forma de funcionar esa ley. Ante este panorama, este medio se contactó con el abogado, Manuel Reboledo.

“Lo que se está haciendo con esta ley que está en el Senado es cambiar fundamentalmente la ley de procedimiento administrativo”, comentó Manuel Reboledo. “Es fundamental este tema porque se está cambiando de paradigma, que el que estábamos manejando hoy tiene que ver con un silencio negativo a la administración”, agregó.

Cuál es el rol del Estado en los cambios de la ley de procedimiento administrativo

Posteriormente, Reboledo planteó: “Cuando uno presenta un reclamo o algún proyecto dentro del Estado, el Estado tiene cierto tiempo para contestar. Si el Estado no contesta, quiere decir que esto tiene respuesta negativa”. Luego, manifestó que, “se está cambiando el paradigma, la normativa dice que si el Estado no contestara, le da una respuesta positiva al reclamo o a la demanda de una persona”.

Mecanismos de corrupción

“El inconveniente que tenemos puntualmente con esto es que si el Estado mira para el costado en cuanto a un proyecto o una petición de un ciudadano, esto habilita mucho ciertos mecanismos de corrupción, porque el Estado no va a poder ver qué se está aprobando”, sostuvo el entrevistado. “Si no está contestando es porque el sistema o la estructura del Estado no está llegando”, complementó.

Por otro lado, el abogado señaló: “Este cambio de paradigma incluye la administración de cualquier índole, no solamente que tenga que ver con tierras fiscales o con algún negocio inmobiliario, tiene que ver con cualquier mecanismo porque es la ley de procedimiento administrativo”. A su vez, remarcó que, “cualquier tipo de procedimiento que uno ingrese un petitorio y este no tenga una contestación dentro de los 60 días, se puede considerar que la respuesta fue positiva”.

“El paquete, al tener tantas normativas dentro, lo que busca es meter 100 modificaciones, de las cuales se pueden llegar a discutir 20 como mucho”, expresó Reboledo. A modo de cierre, dijo que, “más allá de lo constitucional o no, no va a funcionar en la realidad”.