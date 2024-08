Cierre de mercados: toma de ganancias en el Merval y el impacto del blanqueo en el mercado bursátil

En este miércoles 21 de agosto, el Índice Merval cerró con una baja en torno al 2,5% luego de varias jornadas al alza. Desde el sector hablan de una eventual toma de ganancias. En tanto, los dólares financieros cerraron estables y sin grandes variaciones.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Emilse Córdoba, analista financiera, quien habló sobre el cierre de mercados de esta jornada.

Cierre de mercados: toma de ganancias en el Merval y bonos soberanos

“Venimos de 9 jornadas de suba y esta baja no es traumática, es una toma de ganancias”, dijo Córdoba, quien luego completó: “Si bien los bonos están para abajo, los dólares apenas subieron”.

“Los bonos van a tener un gran volumen porque puede llegar el dinero del blanqueo”, disparó la analista. “Los bonos podrían hacer que el blanqueo salga gratis y que se obtenga una renta de los dólares que estaban abajo del colchón”, añadió.

El impacto del blanqueo en el sistema financiero

En esa misma línea, la entrevistada dijo que las amortizaciones pueden ser reinvertidas en otros activos. “Si no quiero pagar impuestos, no me tengo que llevar los dólares del sistema”, complementó.

Asimismo, la experta dijo que la CERA queda congelada por lo que es conveniente maximizar la renta reinvirtiendo. “El resultante de una venta en dólares debe ir y volver de un banco”, detalló.

Finalmente, Córdoba dijo que el broker puede operar todos los activos habilitados para la operatoria. “Las cuentas CERA pueden tomar caución y seguir invirtiendo contra otra caución”, concluyó.