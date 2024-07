Claudio Loser: “El FMI quiere que haya un plan, una perspectiva y que no haya medidas de corto plazo”

El Fondo Monetario Internacional se mantuvo en acuerdo con las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei tras su asunción, sin embargo, con el correr de los meses las exigencias del FMI fueron siendo cada vez más específicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el crawling peg y el cepo cambiario. En este contexto, este medio se comunicó con Claudio Loser, economista y exdirector del FMI.

“La parte macroeconómica fiscal y monetaria ha funcionado muy bien, eso ha sido una base crucial y el Fondo está muy contento con eso, el programa ha funcionado bien, de hecho, en la práctica ha terminado”, comentó Claudio Loser. “Sigue la dinámica fiscal que para el Fondo Monetario es absolutamente esencial y el hecho de que no ha habido financiamiento monetario del déficit”, agregó.

Los deseos del Fondo Monetario Internacional

Posteriormente, Loser planteó: “Las grandes tensiones que surgen ahora son cuándo se sale del cepo, el Fondo no le va a decir que salga del cepo ahora, desde un punto de vista práctico, lo que el Fondo quiere es que haya un plan, que haya una perspectiva y que no haya medidas de corto plazo”. Luego, manifestó que, “la otra cosa que el Fondo va a indicar es que esto de intervenir en el mercado para sacar pesos es una visión simplista del mercado monetario”.

La confianza de la gente en el peso desapareció

“La gente está sacando pesos porque no quiere pesos, no es que el Banco Central esté emitiendo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En todo esto hay una demanda y una oferta, entonces, el Gobierno dice que hay que cortar la oferta, pero con la baja de tasas de interés con otras medidas de que no están hablando de sacar el cepo, la gente no le tiene confianza al peso”.

Por otro lado, el economista señaló: “El Fondo, en términos conceptuales, está diciendo que está muy bien que bajen la inflación, pero la inflación continúa en un 4% y el Fondo nunca le va a decir al Gobierno que tiene que devaluar pero sí le va a decir que está atrasando el tipo de cambio”. A su vez, remarcó que, “probablemente, el Fondo indicaría en forma muy diplomática que el Gobierno tiene que mover el crawling peg”.

Para finalizar, Loser expresó: “El Fondo no va a dar USD 15.000 millones como quisiera el Gobierno, Argentina es el principal deudor del Fondo, sin embargo, yo creo que a Argentina le van a prestar, va a haber un programa porque hay muchas más afinidades que diferencias”.