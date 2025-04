Spectorovsky: “El objetivo israelí no es eliminar a los palestinos"

En medio del conflicto en Gaza, Canal E se comunicó con el analista política, Alberto Spectorovsky, quien sostuvo que Israel no pretende eliminar a los palestinos y que el futuro del enclave podría ser próspero si cesa la violencia.

"Israel no quiere destruir a los palestinos"

El entrevistado fue contundente al desmentir las acusaciones contra Israel: “Eso que dicen algunos organismos de Naciones Unidas es completamente mentira”. Según el analista, “el objetivo israelí no es eliminar a los palestinos como grupo, sino recuperar a los rehenes y garantizar la seguridad”. “Lo único que quiere Israel con Gaza es que devuelvan a los rehenes y que entreguen las armas, punto”, afirmó.

Insistió en que, una vez cumplidas esas dos condiciones, “Gaza puede volver a vivir como se vivía antes”, aunque aclaró que será un proceso complejo debido a la destrucción actual.

Una Gaza reconstruida: ¿el inicio de un nuevo Estado?

Spectorovsky visualiza un escenario positivo para la región: “Gaza se puede transformar realmente en una Riviera para los palestinos”. Aseguró que hay recursos disponibles para su reconstrucción: “Está lleno de plata Gaza, la potencialidad de plata que viene de Qatar, Arabia Saudita, el Golfo Pérsico... hasta los americanos van a ayudar”.

Además, consideró que si cesa la violencia y se eliminan los túneles y armamentos de Hamas, el enclave podría aspirar incluso a constituirse como un Estado palestino independiente: “Inclusive puede ser el principio de un Estado palestino independiente, desarmado”.

Críticas a la ONU y el rol internacional

Consultado por los pronunciamientos de Naciones Unidas, Alberto fue categórico: “Las Naciones Unidas están en contra de Israel, no es ningún secreto”. Para él, no se trata de una cuestión de justicia sino de una postura política clara: “No importa si es justo o no. Es contra o a favor. Y la ONU está en contra de Israel”.

Pese a esto, sostuvo que el proceso de negociación con Hamas sigue adelante, con mediación internacional. “Las negociaciones están guiadas por Estados Unidos”, indicó, y aseguró que el acuerdo implicaría la liberación de rehenes a cambio de la retirada israelí de Gaza.

El 7 de octubre y el "error" de Israel

Spectorovsky recordó los ataques del 7 de octubre como un punto de quiebre: “Fue el acto de terror más dramático que tuvo Israel en su historia”. En su análisis, el conflicto se originó por un error de permisibilidad: “Israel le dio permisibilidad a Gaza, y eso fue un error total del aparato de defensa y del propio Netanyahu”.

De ahí que subrayara el cambio de postura: “Se acabó para Israel la guerra de desgaste”, expresó con firmeza. Añadió que ya no se permitirá que Gaza sea un “campo de terror”.

¿Es posible la paz?

Pese a su escepticismo sobre una solución inmediata, Alberto no descarta una salida en el futuro. “Hoy en día un Estado palestino independiente no es plausible, pero la opción queda en el aire”, señaló. Y concluyó: “No soy optimista en el tiempo actual, pero tampoco pesimista total si hablamos de un futuro, no sé si lejano o cercano, pero lo veo con plausibilidad”.