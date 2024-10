El Fondo Monetario Internacional tomó una medida determinante que le permitirá a Argentina ahorrarse cerca de USD 3.200 millones, se trata de la reducción de cargos por deuda que pagan los países y a eso se le suma que los bancos centrales del mundo han bajado sus tasas de interés. En ese sentido, este medio se contactó con el ex director del FMI, Claudio Loser.

“La reducción de cargos por deuda que pagan los países nos va a beneficiar en USD 3.200 millones, el Fondo para prestar le pide prestado a los bancos centrales, entonces, les paga una tasa de interés pero cobra un pequeño sobrecargo en general”, comentó Claudio Loser. “Cuando un país como Argentina pide mucho prestado, no solo se cobra el 1% más, sino que se cobra otro porcentaje dependiendo de los montos”, agregó.

Argentina se podría ahorrar USD 2.000 millones por la baja en las tasas de interés de los bancos centrales

Posteriormente, Loser planteó: “Hay una serie de países que tienen grandes deudas con el FMI, la reducción de cargas es algo general, no es que solo le beneficia a Argentina y Ucrania”. Luego, manifestó que, “la otra cosa que también va a beneficiar a Argentina es que las tasas de interés de los bancos centrales importantes ha estado bajando, la base también se reduce y eso ahorra otros USD 2.000 millones”.

Argentina recibiría un waiver por no cumplir con la meta de reservas

“La acumulación de reservas, aunque no se cumplió, lo van a dejar pasar, Argentina va a recibir un waiver porque las otras cosas todas se cumplieron muy bien”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La gran diferencia de opinión entre el Fondo y Argentina está en el cepo y la intervención que hizo el Banco Central en el mercado paralelo, lo cual será importante en el próximo acuerdo”.

Por otro lado, el ex director del FMI señaló: “No habría un acuerdo si no hubiera fondos frescos, ahora Argentina no tiene que hacer ningún pago de capital, tiene que hacer pagos de intereses, es decir, cualquier acuerdo tendría dinero fresco”. A su vez, remarcó que, “Argentina, si va a negociar, va a recibir plata pero cuánta es el gran misterio que no se va a saber hasta último momento”.

“El acuerdo actual termina, acá hay 2 contratos, el primero termina ahora, no se extiende ni nada”, explicó Loser. “Viene un programa nuevo con nuevo dinero que se estaría desembolsando cada trimestre”, finalizó.