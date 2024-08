Comienza la fiesta de la nieve 2024: en qué consiste este evento turístico organizado en Bariloche

Como una nueva forma de recaudar fondos para el municipio de Bariloche, durante la jornada del viernes se llevará a cabo la fiesta de la nieve 2024, la cual comenzará con un concierto de Emanero, continuará el sábado con un show de Trueno y terminará el domingo con la presentación de Soledad Pastorutti. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el secretario de turismo de Bariloche, Sergio Herrero.

“Comienza la fiesta nacional de la nieve, un evento donde vuelven las tradiciones, donde, desde que arrancamos políticamente, dijimos que íbamos a volver con las fiestas y con las tradiciones”, comentó Sergio Herrero. “En el mega escenario que se construyó en el centro cívico van a estar pasando Emanero, Trueno y Soledad”, agregó.

El municipio de Bariloche se encuentra totalmente fundido

Posteriormente, Herrero planteó: “En Bariloche cambió la gestión, cambiaron las ganas de hacer cosas”. Luego, manifestó que, “estamos en una emergencia económica en este municipio porque lo agarramos totalmente fundido cuando ganamos y para este evento de 3 días conseguimos 3 sponsors debido a que a la municipalidad no le sale dinero”.

Cuáles son los sponsors que costearán la fiesta de la nieve

“Los sponsors constan de una cadena de hamburguesas a nivel internacional, hay una bebida energizante, que a parte de poner el show de Trueno, trae a unos riders que van a montar un show impresionante”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Después hay una empresa de turismo estudiantil que nos trae a Soledad”.

Por otro lado, el secretario de turismo de Bariloche señaló: “La historia ya sabemos que cambió, sabemos que con este Presidente hay un montón de actividades que no se pueden realizar más o no podemos contar con el dinero”. Para finalizar, remarcó que, “en esta nueva gestión subimos a pesar de que no somos del mismo partido y ya arrancamos con lo de que no había dinero, entonces, todo lo que venimos haciendo es para nosotros y lo tenemos que solventar nosotros”.