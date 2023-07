Comienza la negociación final para llegar a un acuerdo con el FMI

Momentos decisivos e importantes se aproximan con respecto al cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La comitiva finalmente está en Washington y es cuestión de tiempo, conocer si se efectuará el trato. Para saber más en detalle, Canal E dialogó con el economista Aldo Abram quien expresó que, “es muy importante cerrar este acuerdo porque tenemos un banco central absolutamente quebrado”. Y agregó que, “no solamente no tiene divisas propias, sino que está usando más de 7 mil millones de dólares de divisas, que no le son propias”.

Porqué es importante el acuerdo con el FMI

Para Abram es importante, “si el Fondo Monetario nos adelanta recursos que permitan fondear al Banco Central para darle mayor fortaleza y para que haya recursos para pagar los vencimientos del acuerdo con el fondo”. Además, sostuvo que tal vez “con alguna colaboración que pudiera llegar adicional del Banco Central de China poder tener cierta garantía de que el cepo pueda resistir hasta la entrega del poder al próximo presidente”.

Según el entrevistado: “El año pasado el Fondo Monetario Internacional junto a otros organismos internacionales nos dieron más de 6 mil millones de dólares por arriba de los vencimientos que teníamos. Y resulta que nos lo despilfarramos”. “Me imagino que les debe temblar el pulso de seguir mandando plata para acá, que es un cajón un barril sin fondo”, aseguró Abram.

Cuánto podría ser el desembolso del FMI

De todas formas, expresó que cree en el acuerdo y sostuvo que, “no le extrañaría” que el primer desembolso fuera de unos 8 mil millones de dólares, pero “ellos pondrán condicionamientos” ya que “una cosa es intervenir para mantener el gasto interno para que esté todo mejor para las elecciones y otra cosa intervenir para parar una corrida”.

Con respecto a si el monto alcanzaría para llegar a las elecciones, no solo en materia económica sino también política, el entrevistado sostuvo que, “no alcanza”.

Por último, Aldo Abram aseveró: “Supongo que justamente para tener un mayor control en que no se lo despilfarren los fondos para las elecciones, lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional es adoptar alguna otra cuota más adelante y con eso ya darnos los recursos junto a lo que nos pueda aportar el Banco Central de China”.