Cómo funcionará la receta electrónica: la nueva medida que llegó con el 2025

A partir del comienzo del mes de enero empieza a regir la implementación de la receta electrónica para los pacientes que necesiten retirar sus medicamentos en las farmacias, sin embargo, todavía quedan detalles por dilucidar en cuanto a la medida y la forma en que se interconectarán los datos. En este contexto, este medio se comunicó con la presidente del Colegio de Farmacéuticos, Alejandra Gómez.

“Siguen coexistiendo tanto la receta electrónica como en papel, cada vez más obras sociales tienen receta electrónica, pero ahora se suma que hay muchas plataformas donde se prescriben y tienen que estar alojadas en unos repositorios en la nube”, comentó Alejandra Gómez. “Eso permite que cuando el paciente vaya a la farmacia ingrese con su número de documento y pueda ver qué es lo que le prescribió el médico”, agregó.

Cómo funciona la receta electrónica

Posteriormente, Gómez planteó: “La medida todavía no está del todo implementada, hay muchas de estas plataformas, muchos repositorios y falta que todo se interconecte”. Luego, manifestó que, “con el número de documento vamos a poder dispensar lo que diga la receta, luego queda bloqueada para que no se pueda dispensar en otro lado, también puede pasar que no tengamos acceso a la receta electrónica y que la gente la tenga que traer impresa con el link que le dio el médico”.

“Para poder hacer una receta electrónica la plataforma de prescripción tiene que estar registrada y tiene que cumplir con ciertos parámetros para que todas las recetas tengan los mismos datos”, sostuvo la entrevistada. “También las plataformas donde las recetas tienen que estar alojadas tienen que cumplir con un registro y tener ciertas garantías”, complementó.

Los pacientes no tendrán que llevar específicamente una receta a la farmacia

Por otro lado, la presidente del Colegio de Farmacéuticos señaló: “En general las plataformas emiten un link para el paciente, para que tenga cuál es su número de receta o qué medicamento tiene prescripto”. A su vez, remarcó que, “muchas veces ese link o esa receta no la necesita el paciente, no tiene necesidad de llevarla a la farmacia porque nosotros tenemos acceso al reservorio, viene a la farmacia y nosotros la encontramos en la nube”.

Para concluir, Gómez destacó que, “hoy la tarea en el mostrador de la farmacia cada vez es más complicada, porque todavía esta despapelización y esta implementación de la receta digital en la farmacia no es así en la práctica”.