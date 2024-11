Conflicto en Aerolíneas Argentinas: “Ahora el Gobierno sí se sienta a negociar”

Continúa la tensión entre los gremios que paralizaron sus actividades en Aerolíneas Argentinas y el Gobierno, recientemente se accedió a negociar y desde la gestión de Javier Milei ofrecieron un 14% de aumento. En relación a este tema, este medio dialogó con el abogado laboralista, Nahuel Altieri.

“Ante el conflicto hay una merma en los pasajes, lo que sucede es que la dinámica del mundo del trabajo es una dinámica del minuto a minuto”, comentó Nahuel Altieri. “Ahora el Gobierno, a diferencia de lo que sucedió hace un tiempo, sí se sienta a negociar y la última noticia que tenemos es que están dispuestos a dar un aumento del 14% para algunos gremios”, agregó.

La disyuntiva del Gobierno

Posteriormente, Altieri planteó: “Cada gremio es un mundo distinto, cada gremio puede negociar individualmente”. Luego, manifestó que, “el Gobierno se está dando cuenta de que no puede llevarse puesto todo aún teniendo a la opinión pública a favor, pero si en el mismo periodo hubo un aumento de un 80% en los bienes y servicios y se le da a la gente un 14% de aumento, es evidente que el poder adquisitivo está muy desgastado”.

¿Subsidios para el sector privado?

“A ciertos lugares del interior otras empresas que no sean Aerolíneas Argentinas no van”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En algunos casos lo de que el mercado se regule no es tan así y hay determinados estados provinciales que están subsidiando rutas para que juegue un privado también”.

Por otro lado, el abogado laboralista señaló: “Una cosa es lo que tiene que ganar un piloto, lo que gana internacionalmente y otra cosa es la legitimidad de las medidas de fuerza”. A su vez, remarcó que, “si bien el decreto donde se establece que los vuelos son un servicio esencial está mal, los sindicatos tienen que avisar con 5 días de antelación que van a hacer una medida de fuerza”.

“Si hay discriminación, se incrementa un 50% el monto indemnizatorio por antiguedad, la norma deja afuera cuestiones de salud y edad”, expresó Altieri. “Los juicios van a ser de 5 o 7 años, por lo cual, es muy probable que no lo pague este Gobierno, lo vamos a terminar pagando los contribuyentes”, finalizó.