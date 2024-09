Crecen los depósitos en dólares debido al blanqueo: “Es el aumento más fuerte desde el 2017”

El blanqueo comienza a tener un impacto en la economía, los depósitos en dólares llevan acumulados USD 6.000 millones y comienza a verse cierto movimiento en las reservas brutas del Banco Central. En ese sentido, este medio se contactó con el economista, Lucas Carattini.

“La fase 1 del blanqueo no es que determina el final del blanqueo, termina, si no hay una prórroga, la primera etapa para blanquear lo que es efectivo”, comentó Lucas Carattini. “Aumentaron USD 6.000 millones los depósitos en dólares, no teniendo una contrapartida fuerte hasta el viernes de la semana pasada en lo que son las reservas brutas del Banco Central”, agregó.

El blanqueo empieza a impactar en las reservas brutas

Posteriormente, Carattini planteó que, “todo ese efectivo que va la gente a depositar a los bancos sigue estando en las entidades bancarias, con el correr de los días, los bancos están enviando ese excedente de dólares al Banco Central para que se transformen en encaje”, con lo cual, “empezamos a ver un impacto en las reservas brutas”.

Las reservas brutas aumentaron USD 800 millones

“El aumento de las reservas brutas al viernes fue de USD 800 millones, un número bastante alto considerando que es la suba más grande en reservas desde mayo y es el aumento de depósitos más fuerte desde el 2017”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El efecto blanqueo está siendo fuerte, hay mucho pedido de apertura de cuenta CERA y la duda que surge es qué va a pasar cuando termine la etapa del blanqueo de efectivo”.

Por otro lado, el economista señaló: “No está bueno sacar tantas reglamentaciones del blanqueo de parte de AFIP sobre la marcha porque agrega mucha incertidumbre y complejiza todo un poco más”. A su vez, remarcó que, “es genuino que el Gobierno quiere lograr una remonetización de la economía, el Gobierno no quiere recaudar sino que se depositen los dólares en el banco y se usen”.

“Lo que está bueno de este blanqueo, a diferencia de todos los blanqueos anteriores, son las posibilidades de inversión que permiten estar alejado de todo lo que es riesgo público”, expresó Carattini. “Se pueden hacer inversiones en la economía real y el Gobierno está dando el tapón fiscal”, finalizó.