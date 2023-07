Créditos Anses: los jubilados y pensionados podrán pedir hasta $400.000 en 48 cuotas

Desde el Ministerio de Economía anunciaron créditos de hasta $400.000 para jubilados y pensionados y de $150.000 para los titulares de pensiones no contributivas. Habrá plazo de pagos de hasta 48 cuotas y quien acceda a este monto no podrá comprar dólares. Es por eso que con el fin de ampliar esta información, este medio consultó a la abogada especializada en jubilados y pensionados, Florencia Markarian.

“Ese crédito de hasta $400.000 rige para aquellos que tienen jubilaciones y pensiones. En el caso de pensiones no contributivas, como vejez e invalidez, el monto es hasta $150.000”, explicó Florencia Markarian. “El monto va a depender de lo que cobra el jubilado y el pensionado. En el caso de los que son contributivos, la cuota no puede exceder el 30% de ese haber. En el caso de pensiones no contributivas, no puede exceder el 20%”, añadió.

92 años: el límite para terminar de pagar el crédito

Con respecto al requisito en relación a la edad, Markarian dijo que, “al momento de terminar de pagar el plazo fijo, sean las 24, las 36 o las 48 cuotas que se elijan, no tenga más de 92 años”, es decir, “si elige 48 cuotas, en la cuota 48 tiene que tener 92 años”.

Vuelta a la presencialidad para los jubilados a la hora de hacer trámites

“A diferencia de lo que sucedía anteriormente, que se podía sacar de manera digital, ahora el trámite es presencial, así que la Anses ha habilitado los turnos para que vayan a solicitar estos créditos”, señaló la abogada especializada en jubilados y pensionados sobre el cambio en la modalidad de trámite. Por otro lado, frente a cuánto demora recibir el depósito aclaró: “Dentro de los 5 días se le va a depositar la suma que hayan elegido. Hay que tener el documento, tener los datos verificados en la Anses y el cbu de la cuenta bancaria en el que reciben esa jubilación o esa pensión”.

Ante el endeudamiento que padecen varios jubilados y pensionados, hay muchos que en el pasado han sacado un préstamo antes de que llegue esta medida. Frente a esta situación, la entrevistada concluyó: “Sí van a poder acceder a estos créditos, pero se va a hacer un recálculo porque quizá no puedan obtener esos $400.000, sino otro monto. Se ve que ese crédito cuando le renueven la cuota no exceda el 20 o 30%”.