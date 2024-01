Crisis industrial: "las empresas extienden vacaciones debido a la falta de insumos para producir"

La falta de insumos, la imposibilidad de importar y la falta de dólares, la situación del sector industrial sigue siendo crítica y no parece haber una resolución en el corto o mediano plazo. La problemática llegó hasta tal límite que algunas empresas comenzaron con la reducción del personal o extendieron vacaciones. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“La brecha cambiaria entre el oficial y los dólares financieros volvió a extenderse y ya superó el 50%, eso hace que los negocios en el comercio exterior empiecen a ser poco atractivos para las empresas que exportan”, comentó Ariel Maciel. “Tienen un problema muy grande con las importaciones, algo que ni la devaluación, ni la liberación de precios logró resolver”, agregó.

Continúan las vacaciones debido a la falta de insumos

Posteriormente, Maciel planteó: “Tanto General Motors como Volkswagen, anunciaron que no van a volver este fin de mes a las operaciones porque extenderán vacaciones”. Luego, explicó que, “van a continuar de vacaciones porque no hay insumos, ya sea porque las empresas multinacionales no pueden importar o porque su cadena de proveedores no reciben insumos del exterior”.

No habrá producción en las líneas, solo se realizarán trabajos menores

“No va a haber producción, lo que va a haber es un ritmo distinto. Hay algunas líneas que no van a funcionar y otras que se van a dedicar a tareas menores para atender esta situación debido a que no pueden producir”, sostuvo el entrevistado. “No va a haber autos nuevos en la calle salidos de fábrica durante este periodo”, completó.

Con las vacaciones las empresas buscan evitar un conflicto gremial

Por otro lado, el periodista señaló: “Las grandes empresas quieren evitar un conflicto gremial y por eso es que apelan a este tipo de situaciones y esperan que haya una solución en el corto o mediano plazo”. En otra instancia, remarcó que, “el BOPREAL no es un atractivo y tendrá un nuevo test este bono que entrega el Gobierno porque se va a realizar una nueva subasta. Además, no todos los proveedores te aceptan este bono”.

“El sector que tiene consolidada la caída de personal es la construcción con 30.000 trabajadores, pero en la industria ya empieza a haber caída de personal”, expresó Maciel. “No hubo renovación en diciembre de contratos y hay otros que ya con la demanda caída, ya empezaron a tomar la decisión de despedir a los operarios más nuevos”, concluyó.