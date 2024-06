¿Cuál sería el impacto en la economía argentina si se eliminara el impuesto país?

Uno de los anuncios más controversiales en el último tiempo por parte ha sido la eliminación del impuesto país o una baja considerable en la tasa de las alícuotas. Es por eso que para entender los efectos que tendría la reducción del impuesto que más ha influido en la recaudación, Canal E se comunicó con el economista, Pablo Tigani.

“Es muy difícil prescindir del impuesto país, porque el financiamiento del gasto tiene que ver con la recaudación de impuestos”, comentó Pablo Tigani. “Uno de los impuestos que aumentó este Gobierno tenía el objetivo de poder ir financiando el gasto mientras se cruzaban las curvas, mientras pasaban la motosierra al gasto, seguían recaudando más por el lado donde la idea era esperar el tiempo que necesitaban para ir tomando las decisiones”, agregó.

La principal incógnita de eliminar el impuesto país es cómo reemplazarlo

Posteriormente, Tigani planteó: “Es una cuestión política más que una cuestión técnica, de todos modos puede hacerlo pero se va a desfinanciar y no se sabe de qué otro modo va a reemplazar ese ingreso”. Luego, manifestó que, “se va a tener que bajar el gasto, porque sino no va alcanzar el dinero para poder financiar el resto”.

Obtener financiamiento: una variable muy lejana

“Siempre que se saca dinero de financiamiento, se baja el gasto o se tiene que sustituir por algún otro tipo de ingreso”, sostuvo el entrevistado. “A lo mejor tienen pensado obtener financiamiento, la información está invariable hace 6 meses, nadie le presta a Argentina, no solo los organismos unilaterales de crédito más importantes sino también Wall Street ni tampoco vienen inversiones árabes”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Los países con los cuales Argentina ha intentado, a través del Presidente y la canciller, formar algún tipo de alianza, no trajeron un solo dólar”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si los aliados son Estados Unidos, Inglaterra e Israel, de ahí no vino ni no viene ni un dólar, y de los países que ofendemos, probablemente tampoco vengan”.

“Para poder aguantar la presión que hay sobre el dólar, que se está manejando de distintas formas, sabemos que las cuevas son financiadas, entonces, lo están manteniendo”, expresó Tigani. “Los productores están pidiendo un tipo de cambio más alto para liquidar y están pidiendo entre $1.400 y $1.800”, concluyó.