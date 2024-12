Cuáles fueron las cifras que arrojó la primera etapa del blanqueo

A pesar de la postergación de la fecha de cierre, el blanqueo de capitales está mostrando una gran adhesión por parte de la gente que decidió declarar sus bienes.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista, Fernanda Laiun quien explicó que esta postergación se debe a cuestiones operativas y administrativas, ya que no se ha extendido el plazo para realizar los depósitos.

Cuánto dinero se depositó a raíz de los blanqueos

Según la entrevistada, hasta la fecha, se han depositado aproximadamente 24.000 millones de dólares, lo que corresponde al dinero efectivo que fue llevado a los bancos y depositado en cuentas bancarias. “Se abrieron más de 100.000 cuentas para este fin, una cifra significativa si se considera que, además, hubo declaraciones de fondos en el exterior u otros tipos de activos”, agregó.

Sin embargo, la tributarista aseguró que aún no se dispone de la cifra exacta de lo recaudado, ya que el gobierno no ha recibido el detalle completo de los depósitos realizados por todos los contribuyentes. Y añadió: “Es importante señalar que no todos los participantes realizaron el pago correspondiente, ya que aquellos que depositaron hasta 100 dólares no tuvieron que abonar ninguna cantidad adicional”.

Cuál es la conclusión final de la adhesión a la medida

A pesar de esta situación, Laiun sostuvo que la operación ha sido enormemente exitosa en cuanto a la cantidad de dinero que ha ingresado al sistema financiero porque “comienza a tener un registro oficial” y a pesar de que los depósitos podían ser retirados al día siguiente y guardados en una caja de seguridad o en casa, ahora están registrados como parte del sistema bancario.

En términos de monto total de bienes blanqueados, la entrevistada contó que el proceso actual no ha sido el más exitoso en comparación con el blanqueo impulsado durante la gestión de Macri que, “fue extremadamente exitoso debido al intercambio de información con países europeos”. Y siguió: “En ese momento, se recaudaron alrededor de 168.000 millones de dólares”.

Para finalizar, Laiun agregó: “Estos blanqueos ofrecen un incentivo para que las personas incorporen dinero al sistema, a pesar de las dificultades económicas que pueden implicar”.