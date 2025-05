Cuáles son los principales cambios que implementará el Gobierno para la utilización de dólares no declarados

El Gobierno se mantiene firme en su objetivo de que en Argentina puedan utilizarse dólares sin necesidad de que se justifique de dónde provienen los fondos y el sector tributario empezó a incorporar esa medida en su agenda. En este contexto, este medio se comunicó con el tributarista, Sebastián Domínguez.

"La justificación patrimonial es algo que se aplica para las personas humanas en la declaración jurada", explicó Sebastián Domínguez, quien detalló que este sistema permite al fisco "ejercer sus facultades que le otorga la ley" al cruzar datos sobre los ingresos y los bienes declarados.

Eliminación de requisitos para exponer el patrimonio

En otra instancia, advirtió que, "lo que se estaría haciendo es eliminar esos requisitos de exponer el patrimonio" en la declaración de Ganancias. Según detalló, "iríamos a una declaración jurada más del tipo de Estados Unidos, donde no hay que declarar todo esto, la justificación patrimonial, sino solamente los ingresos y los gastos".

Sin embargo, Domínguez señaló que, "se le hace más compleja la tarea a ARCA" para detectar irregularidades, ya que "con este Gobierno también podría haber un problema, y en un próximo gobierno de otro signo político, puede intensificarse los controles". En ese sentido, resaltó que, "si alguien utiliza USD 50.000 en negro para ir y comprar un auto y no le van a pedir el origen de los fondos", podría enfrentar sanciones en un futuro si esos fondos no están justificados.

Las implicancias de adquirir un blanqueo permanente

Sobre la efectividad del régimen, planteó que, "la Argentina no puede vivir en un blanqueo permanente, porque si no, nadie paga los impuestos". En este contexto, sostuvo que, "si se crea un sistema permanente de falta de controles, lo que va a pasar es que se siguen generando todos los días dólares en negro y se utilizan dólares actuales en negro".

En cuanto a los riesgos para los contribuyentes, el tributarista aclaró que, "si alguien utiliza dinero no justificado" y es detectado, "se le va a hacer un ajuste en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a valor agregado, y hasta le pueden hacer la denuncia penal". Por ello, consideró que, "no va a ser algo demasiado común" que los contribuyentes utilicen dólares no declarados para adquirir bienes, aunque algunos podrían arriesgarse.