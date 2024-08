Recesión: cuáles son los sectores que mayor caída registraron de manera interanual

La tan anunciada recuperación en V que supo divulgar el Gobierno no se estaría haciendo presente, lo que sí destacan los analistas es que la actividad económica, en algunos sectores, habría dejado de caer y en otras se vio una leve recuperación. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el economista y analista del CEPA, Juan Pablo Costa.

“Los indicadores de actividad económica están mostrando que no hay un rebote en la economía, hay una lateralización, es decir, no persiste la caída que veíamos en los primeros meses del año pero no está habiendo recuperación”, comentó Juan Pablo Costa. “Cuando uno analiza la variación intermensual, tenemos una caída de 0,3% respecto al mes anterior”, agregó.

Agricultura es el sector que más crecimiento interanual presenta

Posteriormente, Costa planteó: “Los principales sectores que muestran recuperación están vinculados a las materias primas, especialmente agricultura, que en la interanual se encuentra cercana al 82%”. Luego, manifestó que, “la pesca creció un 35%, después está la minería pero creciendo 4% interanual y el resto de los sectores prácticamente con caídas”.

Cuáles son los 3 sectores con mayor caída interanual

“Los 3 sectores que más caen son construcción, con una caída de 23 puntos interanual, la industria manufacturera, con una caída del 20% y el comercio en general con 18 puntos”, sostuvo el entrevistado. “Esos 3 sectores son muy dinámicos y de mucho impacto en la actividad económica interna y los más atados al consumo”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “El Gobierno hizo una lectura equivocada, es un razonamiento equivocado restringir un feroz ajuste fiscal, que eso baje la inflación y de esa forma se reactiva la economía”. A su vez, remarcó que, “con la inflación hay un dato preocupante, no habría que festejarlo tanto a esa inflación de 4 puntos en un contexto tan negativo de la actividad económica y de la caída de los salarios”.

“Es el tercer mes que tenemos una inflación de 4%, es decir, ahí pareciera encontrar un piso el Gobierno difícil de perforar”, expresó Costa. A modo de cierre, dijo que, “es muy difícil que la actividad se recupere de manera dinámica en este contexto porque no tiene elementos que empujen esa recuperación”.