Accidente en la línea San Martín: qué responsabilidad tiene el Gobierno en el choque de trenes

El choque de trenes ocurrido en la línea San Martín del ferrocarril argentino, ocurrido en las cercanías de Palermo, puso en el foco del debate el estado de todo el sistema, tanto de las vías como la señalización, y ahora se suma la responsabilidad que recae sobre el Gobierno y las gestiones anteriores. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en comunicación con Cristian Duarte, miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria.

“Coincido con la opinión pública, acá hay responsables y los responsables son muchos y tiene que ver un poco con lo histórico”, comentó Cristian Duarte. “Hace 40 años las personas viajaban mejor que ahora, tenían más frecuencia, tardaban menos y tenían menos riesgo de vida. El servicio era mejor, quizás más antiguo, no tan moderno, pero era mejor”, agregó.

¿Por qué fracasaron las gestiones en el ferrocarril argentino?

Posteriormente, Duarte planteó: “Las gestiones de año tras año, sean privadas o estatales, fracasaron todas, pero centralmente, fracasaron porque nunca tuvieron intenciones de que el sistema ferroviario de fondo funcionara bien para llevar a los trabajadores a su lugar de trabajo sin riesgo”. Luego, manifestó que, “nadie tuvo esa intención, los privados que vinieron hicieron negocios y terminaron mal, además de que todos los estatales usaron el ferrocarril como trampolín o propaganda”.

El sistema ferroviario se encuentra colapsado

“Los problemas de fondo para resolver lo operativo del tren, que no corra riesgo y no haya peligro de ningún tipo, no se resolvió, no lo hicieron históricamente y nadie apuntó a resolver el problema de fondo”, sostuvo el entrevistado. “Como en Argentina no hay una política hacia el sistema ferroviario, está todo colapsado y ya no hay ni siquiera respuesta o repuestos para renovar las cosas”, complementó.

Por otro lado, el miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria señaló: “El sistema de señalización nunca funcionó, dependemos de 5 países, todas las líneas ferroviarias cuentan con un sistema de distinto país, todos los repuestos salen caros, algunos son difíciles de conseguir y esto es un rompecabezas”. A su vez, remarcó que, “un sistema emparchado va directo al colapso y al fracaso”.

Para finalizar, Duarte expresó: “Claramente hay responsabilidad del Gobierno actual en el accidente del tren San Martín, porque tiene a Randazzo, a Orfila, a cargo del tren argentino está el massismo, este Gobierno es el resumen de todo el fracaso anterior”.