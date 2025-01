Denuncian que el PAMI pagó hasta 16 veces más por medicamentos oncológicos

En 2023, el PAMI fue denunciado por supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la abogada previsional, Florencia Markarian, quien expresó que el sistema de adquisición de medicamentos del PAMI se realiza de dos maneras: mediante un convenio marco y por licitación pública, siendo en el primer caso los precios mucho más accesibles.

Qué sucede con los precios de los medicamentos

Según la entrevistada, “al comparar los precios de la misma medicación adquirida en distintos períodos, se descubrió que el PAMI habría pagado hasta 16 veces más por los mismos productos”.

En ese contexto, la entrevistada comentó que el PAMI negocia directamente con laboratorios y cámaras, lo que permite ofrecer precios más bajos a los afiliados. No obstante, en la licitación, “los precios suelen ser más altos”, siguió.

En ese sentido, Markarian mencionó que, por ejemplo, “una medicación que normalmente costaba 1.000 pesos habría sido comprada por el PAMI a 16.000 pesos”. Y remarcó que esta disparidad de precios genera un impacto negativo, especialmente para los jubilados y pensionados, quienes “ven cómo el dinero destinado a la obra social se utiliza de manera ineficiente, y esto ha sido uno de los puntos clave de la denuncia”.

Por qué se involucra a los prestadores y desde cuándo se establecen las irregularidades

Además, la abogada destacó que este tipo de sobreprecios “no solo involucra al PAMI, sino también a los prestadores, quienes se benefician de estos precios elevados sin justificación”. Y siguió: “Hay una diferencia importante en los precios, y no hay una justificación clara”, señaló la entrevistada, quien agregó que, “los prestadores que participan en estas licitaciones no pueden justificar los aumentos de precios tan extremos”.

En cuanto a la denuncia, Markarian mencionó que también destaca que no es un caso aislado, ya que estos sobreprecios “se han venido repitiendo desde 2020, con el 2023 como el año en el que se evidenció la mayor disparidad”.Y continuó: “En total, más de cinco laboratorios estarían involucrados en este esquema, que afecta a millones de afiliados del PAMI, quienes dependen de estos medicamentos para tratar enfermedades graves como el cáncer”.

Para finalizar, Markarian agregó: “Este tipo de irregularidades deben ser investigadas a fondo, ya que no solo se trata de un problema de costos, sino de la ética en el manejo del dinero de los trabajadores y jubilados argentinos”.