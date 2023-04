"Una empresa nacional del litio no es el camino" para el desarrolló del sector, aseguró un experto

El Gobierno avanza con un acuerdo bilateral con Estados Unidos por el litio argentino. Es que buscan que parte de los u$s400.000 millones destinados a la transición energética de Estados Unidos lleguen al país en forma de inversiones.

En este contexto, nos comunicamos con Pablo Rutigliano, presidente del Mercado de Metales y Futuros, quien habló sobre el desarrollo de este sector estratégico.

“Hay una falsa nacionalización, eso ralentiza la transición energética porque se confunde el rol del Estado con el Gobierno”, dijo Rutigliano, quien luego completó: “Una empresa nacional del litio no es el camino, lo importante es la construcción de precios para la industrialización del sector”.

“El año pasado vimos que el precio llegó a 84 mil dólares, hoy está cotizando a 20 mil dólares por la ralentización en el mundo”, dijo el experto. “Todavía no hay una gran demanda para la transición energética”, añadió.

En esa misma línea, el experto dijo que el año pasado se perdieron 2.600 millones de dólares por falta de políticas públicas. “Se tiene que establecer un proceso de transparencia para que el desarrolle la industria”, completó.

Finalmente, Rutigliano dijo que todavía no existe un mercado porque no hay tipificación del producto. “Hoy por hoy no hay un plan para poder invertir en la industria del litio en el país, sean bonos o acciones”, concluyó.