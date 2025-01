CARBAP: “Los productores agropecuarios van a tener una situación financiera muy complicada”

Los productores agropecuarios se encuentran muy preocupados con la demora del Gobierno en eliminar las retenciones, a eso se le suma el aumento de costos a la hora de producir y cómo influye eso en la rentabilidad del sector, además de que hay preocupación por la cantidad de gente que no puede afrontar el pago de sus cuentas. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el secretario de CARBAP, Pablo Ginestet.

“El Presidente Milei, durante toda su campaña, estuvo haciendo una de sus promesas con las retenciones pero vemos con preocupación que no se ha avanzado con esto”, comentó Pablo Ginestet. “El productor, con una serie de condicionamientos que se están dando producto de la baja que ha habido en los precios internacionales y en cómo se ha reacomodado la economía, reclama que se actúe rápido sobre los derechos de exportación”, agregó.

Los precios que tienen los productores son de quebrantos

Posteriormente, Ginestet planteó: “Muchos productores se van a ir quedando en el camino porque no van a poder pagar sus cuentas, los precios que tenemos para la producción son precios de quebrantos, hay cosas que tiene que ver con problemas de la macro y micro nacional y otras con lo internacional”. Luego, manifestó que, “con lo internacional no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer con lo que tiene que ver con hacer el reclamo de abordar el tema de las retenciones”.

Cómo será la situación financiera de los productores en los próximos meses

“Los productores agropecuarios en los próximos 3 a 4 meses, siempre y cuando venga una cosecha buena, van a tener una situación financiera muy complicada”, sostuvo el entrevistado. “Los precios hoy son de quebrantos prácticamente para los productores, se viene además de 2 años o 3 en zonas muy malas producto de la gran sequía que han influido en que no haya buenas producciones”, complementó.

Por otro lado, el secretario de CARBAP señaló: “Con todo el arrastre que se viene probablemente muchos productores tengan que abandonar la actividad, no es un proceso nuevo, han ido desapareciendo muchos productores y no podemos seguir permitiendo que sigan desapareciendo productores”. A su vez, remarcó que, “el productor lo que genera es arraigo en el país y si no tenemos esa gente que se queda en el interior del país generando trabajo, toda esa gente termina mudándose a las grandes ciudades”.