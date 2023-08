Detención de la actividad, cómo repercute la falta de precios en el sector industrial

Tras la devaluación anunciada por el Gobierno después de las PASO, el sector industrial se vio muy afectado por la falta de precios. Es por eso que muchas empresas debieron detener la actividad. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el director de Noticias Industriales, Martín Cipres.

“Esta falta de precios hace detener la actividad. Primero, no hay precio para conseguir insumos. En la última semana, los insumos han tenido un impacto de crecimiento entre el 25% y el 30%”, comentó Martín Cipres, que luego agregó: “El segundo tema es que no hay precio de venta, porque al no tener precio para comprar insumos no hay ventas”.

Debido a la devaluación, el costo de transporte de carga subió un 17%

Posteriormente, Cipres manifestó que en las tres primeras semanas de agosto, “el costo de transporte de carga subió un 17%”. En relación a este tema, completó: “Esto está muy relacionado con la devaluación de la semana pasada y cuando llegue al sector industrial, va a repercutir en los costos para que lleven los productos a los puntos de venta”.

Control de precios: el principal tema a revisar en la agenda de Sergio Massa

“Con respecto a la vuelta de Sergio Massa luego de su estadía en Washington, el sector industrial está viendo el tema del control de precios”, señaló el director de Noticias industriales. A su vez, dijo que el sector agroindustrial trata de acompañar al Gobierno a la hora de implementar el programa Precios Justos, debido a que la industria necesita la asistencia del Estado para certificar cuestiones de calidad.

El sector industrial es el que ofrece los sueldos mas altos

Por otro lado, el entrevistado planteó que las medidas instrumentadas por el Gobierno, “repercute en los sindicatos y van en contra de la industria y el trabajo”. Sobre la misma línea, dijo que no hay otro sector que genere un alto valor de costo laboral como el industrial: “La industria es el sector que mejores salarios paga”.

“Cuando a la industria le va bien, todos creen que pidiendole más le van a hacer un favor y es todo lo contrario”, sostuvo Cipres, que luego explicó que el sector industrial tiene mayores costos, debe pensar cómo llega a fin de año y cómo hace para cumplir todas sus obligaciones. “En esta situación, las PyMEs industriales están solas”, concluyó.