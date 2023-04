Dólar Qatar: cómo evitar pagar la cotización más alta del mercado

El dólar turista o dólar Qatar tiene un costo cercano a los $432 pesos, siendo así el tipo de cambio más caro del país con la finalidad de desalentar el turismo en el extranjero. Sin embargo, existen algunos consejos y trucos que podemos aprovechar para evitar pagar la cotización más cara del mercado cuando viajamos al exterior.

En este contexto, nos comunicamos con Mariano Gorodisch, periodista especializado en Economía, quien nos dio los mejores consejos para planificar nuestros consumos en el exterior.

“Este dólar es muchísimo más caro que el dólar MEP o CCL. La normativa dice que si gastas más de 300 dólares por mes, incluido débito o crédito, se aplica este dólar”, aseguró Gorodisch, quien luego completó: “Los bancos por ahora no tienen un sistema para aplicar esta medida”.

Consejos para evitar pagar dólar turista

“Existen grises que no son ilegales para evitar pagar este dólar Qatar”, disparó el experto. “Si pagas con débito algo en 301 dólares, el dólar turista se aplica automáticamente. No obstante, si haces 20 transacciones de 299 dólares en un mismo día, hoy por hoy, no se aplica”, añadió.

En esa misma línea, el analista aseguró que mucha gente está optando por pagar su alojamiento en el exterior por día para evitar el recargo. “AFIP sabe que está pasando esto y amenazan con hacer el cobro retroactivo en cuanto puedan corregir el problema”, disparó el entrevistado.

“Con la tarjeta de crédito tampoco hay cruces de información, inclusive entre dos tarjetas del mismo banco”, dijo Gorodisch. “Otra posibilidad es comprar el dólar MEP y pagar todo con la tarjeta de débito mediante la caja de ahorro en dólares”, concluyó el experto.