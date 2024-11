Jacobs: “La política no es un problema de vocación, es un problema de capacidad de concretar las cuestiones”

Próximo a cumplirse un año desde la asunción de Javier Milei como Presidente, se habla del comienzo de una nueva etapa en su gestión y se pone en balance lo realizado hasta el momento en materia económica y política. En este contexto, este medio se comunicó con el analista político, Eduardo Jacobs.

“Javier Milei ha mostrado que la presidencia, cuando hay vocación y hay decisión de saber qué es lo que se quiere hacer, permite que las cosas vayan sin poder apelar a leyes porque no tiene mayorías y sin poder plantear las cosas mediante consensos”, comentó Eduardo Jacobs. “Había una política que no aceptaba que estamos en una crisis de una profundidad inédita y que para salir van a hacer falta muchos años de nuevas políticas”, agregó.

La política se encuentra trabada y eso no permite superar las crisis

Posteriormente, Jacobs planteó: “De reformas estructurales hasta ahora se ha podido hacer poco porque no son cuestiones que vayan por decreto y son cosas que necesitan de vocación, se puede tener mucha vocación pero no hay acuerdo político”. Luego, manifestó que, “la crisis argentina tiene una explicación básicamente política, no es que el país no da o los argentinos somos todos sonsos, es una cuestión de que la política está trabada hace 40 años y no permite superar los problemas”.

Un país lleno de carencias

“Somos un país con un salario promedio de 1.000 dólares, bajísimo, cuando Uruguay tiene 2.000 dólares, somos un país muy pobre, lleno de carencias y por lo pronto hay que ordenarlo”, sostuvo el entrevistado. “La política cree que para construir poder propio tiene que gastar y el problema es que no tenemos cómo gastar, porque no hay recursos públicos”, complementó.

Por otro lado, el analista político señaló: “La política no es un problema de vocación, es un problema de capacidad de concretar las cuestiones”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno no tiene con quién sentarse a discutir un cambio, cuando mandó reformas y la posibilidad de privatizar empresas, le bocharon todo, entonces, no es un problema vocacional sino de poder concretar aquellos cambios que permitan seguir sosteniendo la estabilidad de la economía”.

“Cuando estemos a 2 meses de las elecciones legislativas, la política se va a poner más áspera que ahora, porque se van a dividir”, expresó Jacobs, que después concluyó: “La oposición no tiene un solo proyecto, no hay nada, no es que se puede comparar contra algo”.