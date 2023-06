Junio es un mes complejo dado que se definen los armados de las listas de los partidos políticos de cara a las PASO 2023 y la economía es un factor determinante que incidirá en el armado de los políticos. Por ellos nos comunicamos con el analista político, Eduardo Reina quien habló sobre las perspectivas de este 2023.

"No hay dólares, tampoco hay pesos y todo nos confirman que estamos yendo día a día a una dinámica de crisis en el país", explicó el entrevistado. Y luego añadió: "El gran problema que tenemos como país es que la oposición está completamente dividida y el Gobierno está completamente dividido".

Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio

"Este fin de semana se tira la bola de humo de que Juan Schiaretti iría a sumarse a Juntos por le Cambio yo lo veo tan improbable", dijo Reina. Para que el Gobernador de Córdoba entre en el espacio político opositor "tiene que haber unanimidad y por lo que estuve sondeando, no va a haber unanimidad", indicó.

Además, el analista aclaró que "también la gente de Schiaretti tiene que querer unirse a JxC y por ejemplo, Urtubey no quiere unirse". En este sentido, aclaró que dentro del espacio del gobernador cordobés buscan una tercera vía, "pero salvo lo de Milei, las terceras vías no han funcionado mucho".

La candidatura de Daniel Scioli en el Frente de Todos

Respecto al Frente de Todos, el entrevistado señaló que Sergio Massa no va a presentarse si hay internas y que Daniel Scioli "está muy fuerte en no bajar su candidatura y es intensa la cantidad de reuniones que está teniendo para conseguir una masa critica de gobernadores, intendentes y concejales en todo el país". Además, el analista comentó que Agustín Rossi también comenzó a promocionar su candidatura a presidente.

"Cristina no tiene lo que tenía, creo que la imagen de ella cayó mucho, no tienen los seguidores que tenía, pero la voz de Cristina es única e irremplazable", explicó Reina. Luego añadió: "Me parece que ella va a jugar con "Wado" De Pedro si no hay otra opción". En este sentido, aseguró que aumentó mucho la campaña de De Pedro en redes sociales, pero "creo que no le va a alcanzar, porque si sumado a Cristina consigue un 20 - 25 por ciento, no resuelve la gran desesperación del peronismo que es entrar a una posible segunda vuelta".

Javier Milei al Ballotage

Respecto a los posibles candidatos a un ballotage, Eduardo Reina aseveró que hoy por hoy irían Juntos por el Cambio y Javier Milei. "Sería un escenario rarísimo pero posible y diría que Milei en vez de venir para abajo, viene para arriba. En ningún momento las acciones de Milei están en baja".

"Al ballotage puede entrar. Me parece que Milei va a hacer un muy buen número en las PASO". Para finalizar añadió: "No sé si eso lo va a poder manejar y mantener para luego".