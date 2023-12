El agro buscará respaldo en los gobernadores ante las modificaciones en las retenciones

El aumento en las retenciones para el sector agroindustrial significó un enorme descontento para los productores que habían votado por Javier Milei en las elecciones, es por eso que el Gobierno está tratando de generar alivio en medio de su necesidad de dólares para llevar a cabo sus medidas. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Hay muchos cruces en base a esta decisión que toma el Gobierno con idas y vueltas, por un lado, los gobernadores con la agenda dentro de lo que van retenciones, específicamente, vinculada con la agroindustria”, comentó Ariel Maciel. “La agroindustria queda en la mitad, entre el campo y el sector industrial, tiene un pie en cada lado pero no se siente representado por ninguno”, agregó.

El descontento del campo ante el incumplimiento de Javier Milei

Posteriormente, Maciel planteó: “El campo había festejado la victoria de Javier Milei en las elecciones porque había anunciado una quita de retenciones para el sector y esperaba que esto se diera lo antes posible”. Luego, manifestó que, “lejos de que eso sucediera, Luis Caputo lo que necesita son dólares y la cosecha de soja es lo que le va a permitir un primer ingreso para darle cierto alivio a las flacas reservas internacionales del Banco Central”.

“El campo vió injusto que su sector mantenga el 33% de las retenciones y que los sectores agroindustriales tengan el 31%, por lo cual, el Gobierno los puso a todos en igualdad de condiciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esos 2 puntos son un diferencial que todos los gobiernos le vienen reconociendo por la alta cantidad de impuestos y la falta de competitividad que tiene para salir al mundo”.

La quita de competitividad pone en riesgo una gran cantidad de los empleos

Por otro lado, el periodista señaló: “En el sector agroindustrial, la quita de competitividad pone en riesgo a muchos empleos porque no va a ser conveniente”. Sobre la misma línea, remarcó que, “va a ser más conveniente enviar el producto de soja que enviar las hojas procesadas en aceite, entonces, lo que se está alentando es la reprimarización de las exportaciones argentinas”.

“Hay un tema con respecto al diferencial de las exportaciones con el comercio exterior y que afecta especialmente a la industria”, expresó Maciel. “Si liberás las exportaciones, eso va a pegar en el consumo local porque son commodities. Más allá de que Argentina no es un consumidor de soja y no tiene mucha incidencia en lo que es el IPC, no deja de elevar determinados costos para las empresas que utilizan ese producto”, concluyó.