El blanqueo de capitales: “No puede funcionar un país con casi la mitad de la economía en negro”

La aprobación de la Ley de Bases vino acompañada del paquete fiscal, donde dentro del mismo se encuentra la medida de llevar a cabo un blanqueo. De ahí sale el debate sobre si el blanqueo es un mal necesario para ponerle fin a la informalidad por un determinado tiempo. En este contexto, este medio se comunicó con el abogado y contador público, Matías Olivero Vila.

“Mal necesario son 2 palabras, el blanqueo es un mal porque si estás sujeto a ciertas reglas y esas reglas de repente se suspenden”, comentó Matías Olivero Vila, que después continuó: “Aquel que no venía cumpliendo de repente tiene la posibilidad de regularizarse y dependiendo de los blanqueos se puede regularizar y poner al día en igualdad de condiciones que el que venía cumpliendo, eso es un mal y en ciertos países está prohibido”.

Tener un blanqueo cada cierta cantidad de tiempo resulta en una irregularidad

Posteriormente, Vila planteó: “Esto que tenemos nosotros de que cada 2 años y 8 meses tengamos una moratoria, un blanqueo o un plan de facilidades de pago no es normal, por lo cual, eso es malo”. Luego, manifestó que, “es malo para el cumplimiento porque si cada 2 años tengo un salvavidas, entonces, no me dedico a nadar continuamente sino cada 2 años y 8 meses”.

La informalidad resulta una herramienta de defensa ante los impuestos más altos del mundo

“El blanqueo es necesario porque tenemos los impuestos más altos del mundo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En el sector formal de la economía tenemos los impuestos más altos del mundo, entonces, si tenemos los impuestos más altos del mundo, necesariamente la gente se defiende pasándose a la informalidad”.

Sobre la misma línea, el abogado señaló: “Es comprensible que frente a un régimen de tan altos impuestos, la gente se pase a la informalidad, entonces, por eso la palabra necesario, por lo tanto, tenemos cada 2 años y 8 meses un plan de moratoria de blanqueo para pasarse y regularizarse”.

“El 46% está en la informalidad, lo cual es una barbaridad, no puede funcionar un país con casi la mitad de la economía en negro, eso es algo que es absolutamente nocivo”, expresó Vila. “Esto que el Estado bendiga esta informalidad con un blanqueo o moratoria cada 2 años y 8 meses, se tiene que sincerar, hay que dejar de tener los impuestos más altos del mundo y tener los impuestos en un nivel lógico”, sentenció.