El dólar blue cerró con una marcada caída este 29 de junio

El dólar blue calló este 29 de junio y cerró con $3 de diferencia respecto al cierre anterior. En el mercado informal, la divisa norteamericana terminó a $493 para la venta y $488 para la compra. Esto generó una brecha con el tipo de cambio oficial cercana al 93,6%.

Dólar MEP

El dólar MEP o Bolsa se vendió a $480, generando una brecha con el tipo de cambio oficial del 88,81%

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación, también operado con el mismo bono, llegó a los $490,4, y el spread con el tipo de cambio oficial se ubicó en un 92,32%.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $497 en promedio.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio relacionados con los gastos en turismo en el extranjero, el dólar Qatar operó en niveles de hasta $538,48, y la diferencia con el dólar blue alcanzó un nuevo récord histórico al superar los $40 durante cuatro jornadas consecutivas.

Dólar Oficial

El dólar sin impuestos se comercializó a $269,24 para la venta, en los principales bancos privados, en el Banco Nación experimentó un aumento de 50 centavos, para cerrar a $267 en la venta.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro, que incluye la carga impositiva, se vendió a $444,2, mientras que el dólar mayorista se operó a $256,3, aumentando cincuenta centavos en comparación con el cierre del día anterior.

Balance del Banco Central

El Banco Central llevó a cabo ventas de divisas por un total de US$ 57 millones, acumulando ventas por aproximadamente US$ 699 millones en lo que va del mes de junio. Durante el primer semestre del año, la pérdida de reservas asciende a US$ 2.827 millones. Las liquidaciones de las economías regionales a través del dólar agro aportaron US$ 12,4 millones.